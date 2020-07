Neuling aus Werder im Nauener Rathaus

Nauen

Erstmals bietet die Nauener Stadtverwaltung in diesem Jahr eine duale Ausbildung an. Der 19-jährige Paul Mauersberger aus Werder beginnt am 1. September das duale Studium „Öffentliche Verwaltung Brandenburg – Bachelor of Laws“. Daniela Zießnitz, Nauens Erste Beigeordnete, sowie Anna-Lena Bublitz aus der Personalabteilung, begrüßten den Studienanfänger im Rathaus.

„Ein duales Studium bei der Stadt Nauen bietet eine echte Zukunftsperspektive“, betonte Daniela Zießnitz, nachdem sie Paul Mauersberger die Studienvereinbarung übergab. „Wir haben Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften, und es ist uns wichtig, dass unsere Studenten und Auszubildenden einen umfassenden Einblick in die verschiedensten Arbeitsbereiche und Sachgebiete der Verwaltung erhalten“, erklärte die stellvertretende Bürgermeisterin. Sie kündigt bereits an, dass im nächsten Jahr ein Ausbildungsplatz für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten zur Verfügung stehen wird.

Werderaner erfüllt sich einen Traum

Anna-Lena-Bublitz, die ebenfalls ihre berufliche Laufbahn im Nauener Rathaus begonnen hat, ergänzte: „In unserem Haus wird es zu Beginn eine Einführungsphase geben, bevor Paul Mauersberger zu den ersten Semestern an die Technische Hochschule nach Wildau gehen wird. Sein erstes Praktikum bei uns beginnt im Februar 2021. Das Studium dauert bis Ende Februar 2024.“

Der junge Werderaner hat sich indes mit dem dualen Studium in der Nauener Stadtverwaltung einen Traum erfüllt. „Den Wunsch, etwas für die Menschen in meiner Umgebung zu tun, verfolge ich bereits seit einigen Jahren. Mit dem Studium wird dies bald möglich sein“, sagte Paul Mauersberger.

Nauen zählt etwa 18 000 Einwohner und ist nach Falkensee und Rathenow die drittgrößte Stadt im Landkreis Havelland.

