In ihrem Beruf ist der Mund-Nase-Schutz schon etwas lästig: Nicole Werth ist Friseurin in Falkensee. „Es ist schwierig, jemandem die Haare zu schneiden, wenn man die Gesichtsform nur erahnen kann“, erzählt die 48-jährige Inhaberin des Ladens an der Bahnhofsstraße. Mit Abstand darf die Maske kurz abgesetzt werden, damit Werth wenigstens einmal das ganze Gesicht ihrer Kunden sieht.

„Dass ich meine Kunden nicht wiedererkenne, ist bisher noch nicht vorgekommen“, erzählt sie weiter, „ich erkenne sie sowieso meistens an ihrer Frisur.“ Die Pandemie – die ist oft Gesprächsthema beim Friseurbesuch: „Friseure haben ganz oft eine therapeutische Aufgabe. Die Leute wollen ihren Frust loswerden.“ Sie versuche dann das Thema auf schönere Dinge zu lenken. Und manchmal gibt es eben auch etwas zu schmunzeln: Etwa, wenn sie bei einem Herrenschnitt mit dem elektrischen Haarschneider die Maske versehentlich durchschneidet.

Von Franziska von Werder