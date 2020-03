Niebede bekommt neuen Nistplatz für Dohlen

Niebede

Seit Jahren beherbergt die Kirche in Niebede Nisthilfen für Turmfalken. Die Falken brüten dort sehr erfolgreich. Im Jahr 2019 konnte der Nabu Osthavelland einen Trupp Dohlen beobachten, der um die Niebeder Kirche herum ganz offensichtlich auf der Suche nach Brutplätzen war.

Da derzeit in der Kirche keine weiteren Nistkästen montiert werden können, sollen am Dienstag unweit der Kirche am Betonmast am Anger, der bereits einen Storchenhorst trägt, nun mit speziellen Metallhalterungen vier Nistkästen für die Dohle angebracht werden.

Spezielle Halterungen gebaut

„Die Metall-Halterungen wurden von ehemaligen Schlossern und Schweißern speziell für diesen Mast hergestellt. Die Nisthilfen wurden von Mitarbeitern eines Arbeitsprojektes in Nauen als Sonderanfertigung für diesen Einsatz angefertigt“, erklärt Konrad Bauer vom Nabu.

Damit soll die Ansiedlung der in Brandenburg gefährdeten Vogelarten an diesem Standort unterstützt werden und die Möglichkeit geschaffen werden, dass in Niebede beide Vogelarten erfolgreich brüten und ihre Jungen aufziehen können.

