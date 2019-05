Nauen

Die Agro Farm GmbH Nauen ist Besuch aus allen Teilen der Welt gewohnt, ein echtes Königspaar war jedoch noch nie hier: Am Dienstagnachmittag besuchten König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande den Agrarbetrieb im Havelland.

Zur Galerie Von Mecklenburg ging es nach Brandenburg: König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande besuchten am Dienstagnachmittag die Agro Farm GmbH bei Nauen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke, Mitglieder der Landesregierung und jede Menge Junglandwirte aus den Niederlanden begleiteten das Königspaar.

Königsbesuch Nauen: Die Königin im Gespräch. Quelle: Tanja M. Marotzke

Die Niederländer waren gekommen, um sich vor Entwicklungen in der Landwirtschaft und über den Übergang von Landwirtschaftsbetrieben von einer Generation in die nächste zu informieren. In Nauen standen da Landwirt Dirk Peters und seine Tochter Stefanie Rede und Antwort.

In vier Gruppen wurde mit König und Königin zudem über Digitalisierung, Innovation, Nachhaltigkeit und Hofnachfolge diskutiert. Nach 40 Minuten war der königliche Besuch mit seinem engen Terminplan beendet.

Von Marlies Schnaibel