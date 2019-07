Nauen

Nauen bekommt weitere Fördermittel vom Land für Soziale-Stadt-Projekte. 1,2 Millionen Euro werde das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung für die Fortsetzung der Altstadtsanierung zur Verfügung stellen. Das sagte Brandenburgs Baustaatssekretärin Ines Jesse ( SPD) bei einem Arbeitsbesuch am Donnerstag in Nauen. Die Stadt Nauen werde sich mit 580 000 Euro an der Umsetzung der Vorhaben beteiligen.

Lebensqualität wird erhöht

„ Nauen hat sich seit Anfang der 90er-Jahre für den Erhalt der historischen Bausubstanz in der Innenstadt engagiert und dafür verschiedene Förderprogramme gebündelt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, so Jesse. Das Land unterstütze mit den neuen Fördermitteln weitere Projekte, die die Lebensqualität für alle Generationen erhöhen und vor allem der Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen zu Gute kommen würden.

Förderung für Hortgebäude

Bislang wurden aus dem Bund-Länderprogramm „ Soziale Stadt“ für die Innenstadt Ost 3,5 Millionen Euro bereitgestellt. Mit dem Förderbescheid 2019 stehen weitere 1,1 Millionen Euro Bundes- und Landesmittel bereit. Davon profitiert unter anderem die Graf-Arco-Schule, die zu einem „Bildungs- und Integrationszentrum“ gemacht werden soll. Die Fördermittel werden für den Hortneubau sowie den Neubau eines Multifunktionsgebäudes eingesetzt.

Einzeldenkmale werden saniert

Für den städtebaulichen Denkmalschutz im Sanierungsgebiet Altstadt habe Nauen seit 2001 rund 11 Millionen Euro Zuschüsse bekommen. 2019 kommen 120000 Euro Bundes- und Landesmittel hinzu. Damit kann das Einzeldenkmal Jüdenstraße 6/7 saniert werden. Außerdem werde die Sanierung der Projekte Holzmarktstraße 6, Bergstraße 5 und Goethestraße 54 unterstützt, hieß es.

Seit Anfang der 1990er Jahre ist ein Großteil der privaten und öffentlichen Bausubstanz vor dem Verfall bewahrt und erneuert worden. Insgesamt erhielt Nauen seit 1991 rund 34 Millionen Euro Fördermittel für Stadterneuerung/Stadtentwicklung. Knapp 71 Millionen Euro wurden im Zuge der Wohnraumförderung für mehr als 1300 Wohnungen bereitgestellt.

Von Jens Wegener