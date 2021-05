Notstopp nach Rauchentwicklung für Intercity im Bahnhof Nauen

Nauen

Für den Eurocity 176, der am Mittwoch von Prag nach Hamburg unterwegs war, endete die Fahrt unfreiwillig im Bahnhof Nauen. „Gegen 13.20 Uhr stoppte der Zug, weil es eine Rauchentwicklung an einer Achse gab“, sagte ein Bahnsprecher auf Anfrage der MAZ. Dem Zugpersonal sei es gelungen, die Gefahrenquelle mit eigenen Mitteln zu beseitigen. Verletzt wurde bei der Aktion keiner der Riesenden.

Trotzdem wurde die Nauener Feuerwehr alarmiert, die das Gelände absicherte. In der Folge war am Nachmittag die Strecke Wittenberge-Berlin zeitweise voll gesperrt.

Nauener Feuerwehrleute sicherten am Bahnhof alles ab. Quelle: Privat

Wie der Bahnsprecher weiter sagte, haben sich 150 Reisende in dem Zug befunden. „Sie müssen in Nauen warten, bis sie in einen Ersatzzug umsteigen und nach Hamburg weiter reisen können. verletzt wurde niemand.“ Der beschädigte Zug, der einer ausländischen Bahngesellschaft gehört, werde abgeschleppt, so der Bahnsprecher weiter.

