Falkensee/Perwenitz

„Da ist einiges schief gelaufen mit der Broschüre“, sagt Claudia Kunert. Die Falkenseerin nimmt wieder an der Aktion des offenen Ateliers teil, fehlt aber in der landesweiten Broschüre, die mehr als 500 Teilnehmer auflistet.

Kunst in vielen Farben

Nun hofft Claudia Kunert, auch auf anderem Wege ihre Aktion publik machen zu können. Ihre Mosaik- und Scherbenkunst-Werkstatt ist am 4. und 5. Mai jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Gezeigt werden Arbeiten, die aus farbigen Gläsern und Porzellan gefertigt sind. Das Atelier befindet sich in der Spechtstraße 5a von Falkensee.

Die Tage des offenen Ateliers geben Einblicke ein den Alltag der Künstler. Quelle: Marlies Schnaibel

Die Falkenseer Künstler sind traditionell stark vertreten, wenn sich am ersten Maiwochenende Ateliers, Galerien und Museen öffnen. Mehr als zwanzig Stationen laden zum Besuch ein. In der Galerie Schneeweiß in der Poststraße präsentiert Porzellandesigner Thomas Adam sein neues Porzellan. Sonntag 14 Uhr wird zur Finissage der derzeit laufenden Grafikausstellung eingeladen. Thomas von der Linde und Isabelle Plet führen Drucktechniken vor.

Die Malerin Sabine Ostermann öffnet ihr Atelier im alten Heizhaus an der Seegefelder Kirche. Zu besichtigen ist auch die Restaurierungswerkstatt für Möbel und Holzobjekte. Die Falkenseer Ulrike Plessow und Özgür Tatlici stellen ihr „orientalisches Kochbuch“ vor. „Wir freuen uns auf Besuch und hoffen auf schönes Wetter für einen Kaffee im Garten“, sagt Sabine Ostermann.

Ulrike Plessow stellt bei Sabine Ostermann ihr Kochbuch vor. Quelle: Marlies Schnaibel

Die Wetterhoffnung teilt sie mit vielen Künstlern, die sich an diesem Wochenende vorstellen. In der Kulturmühle Perwenitz kann man in Wetterfragen auf Nummer Sicher gehen. Im alten Speicher wird zu der großen Gemeinschaftsausstellung „Chairs“ eingeladen. 20 Künstlerinnen und Künstler haben sich mit dem Thema Sitzmöbel auseinandergesetzt.

Die Kulturmühle Perwenitz öffnet Ausstellung und Café. Quelle: Marlies Schnaibel

Neben Perwenitz sind auch andere Glien-Dörfer bei der Atelier-Aktion dabei. In Schönwalde-Siedlung Am Südhang 35 stellt sich der Fotograf Ingo Kuzia vor. Bilder und Objekte zeigt Mona Könen in Düttchens Höh 5. „Gedudelt wird immer“ heißt es bei Heidi Lasch in Grünefeld. Neben der Kirche hat die Malerin ihr Atelier in der alten Dorfschule eingerichtet, als Gast hat sie den niederländischen Künstler Rolf Janssen zu Gast, der auch Gitarre und Dudelsack spielt. Es wird also etwas zu hören geben.

Frantek Riedel ist Metallbildhauer in Lietzow. Quelle: Marlies Schnaibel

Einen musikalischen Gast hat auch der Bildhauer Frantek P. Riedel in Lietzow eingeladen. Isabel Neuenfeld singt und spielt Akkordeon. Besucher können sich zudem selbst im Schweißen von kleinen Kunstwerken probieren.

Landrat auf Kunst-Rundreise

Ob von diesem Angebot auch Landrat Roger Lewandowski Gebrauch macht ist nicht bekannt, der Politiker hat sich für Sonntag eine Atelierrundreise vorgenommen: Er wird in Lietzow vorbeischauen, bei Erwin Leber in Klein Behnitz und im Blauen Haus von Nauen. Hier stellen die Schüler der Kunstschule Havelland Malerei, Zeichnungen und Objekte vor.

Atelier-Termine Malerei von Julia Simon und Fotografie von Sandra Makowski sind in einer Ausstellung zu sehen, die Sonnabend um 12 Uhr in der Kirche Elstal eröffnet wird. Kulturmühle Perwenitz: Eröffnung der Gruppenausstellung „Chair“ Sonnabend 15 Uhr. Volkshochschule Havelland in Falkensee, Poststraße 15, Ausstellungseröffnung der VHS-Fotogruppe um Dozent Uwe Franck um 14 Uhr, Weimar-Lounge um 18 Uhr mit Texten und Musik aus der Zeit vor 100 Jahren. „Frauenpower“ ist eine Ausstellung überschrieben, die Sonnabend 14 Uhr im ASB-Familiencafé Falkenhorst eröffnet wird. Neues Porzellan von Thomas Adam ist in einer Ausstellung zu sehen, die Sonnabend ab 15 Uhr in der Galerie Schneeweiß von Falkensee, Poststraße 34, ausgestellt wird. Im Blauen Haus von Nauen wird Sonntag ab 11 Uhr eine Ausstellung mit Schülern der Kunstschule Havelland gezeigt, um 15 Uhr geben Musikschüler ein Konzert.

Das Programm zu den offenen Ateliers kann unter www.kulturland-brandenburg.de eingesehen werden.

Von Marlies Schnaibel