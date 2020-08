Nauen/Rathenow

Sie hat so etwas noch nie gemacht: Unterschriften zu sammeln, Protest zu organisieren. Aber jetzt hat sich Karin Diyarbekirli doch aufgemacht. Sie kämpft für den Erhalt der Tagestherapie, die an der Klinik Nauen die ambulante onkologische Versorgung anbietet. Und genau die ist bedroht.

Chemotherapie in der Klinik

Seit mehr als zwölf Jahren gibt es dieses Angebot von den Havelland-Kliniken am Standort Nauen für internistische onkologische Patienten. Die krebskranken Patienten werden in dieser Tagestherapie ambulant versorgt, absolvieren hier ihre Chemotherapie und manch andere Versorgung wie Bluttransfusionen oder Immuntherapie.

Nauens Klinikgelände. Quelle: Marlies Schnaibel

Im vergangenen Jahr kamen onkologisch-internistische Patientinnen und Patienten zu 1400 Besuchen in die Tagesklinik, haben dabei neben der Chemotherapie auch notwendige Blutuntersuchungen, CT-Termine, Begleittherapien und Beratungsgespräche absolviert.

Ermächtigung ausgelaufen

Grundlage für dieses ambulante Angebot ist die persönliche Ermächtigung der behandelnden angestellten Ärztin. „Die sind immer zeitlich befristet und nun zum 30. Juni ausgelaufen“, erklärt Babette Dietrich, die Pressesprecherin der Havelland-Kliniken. Eine Verlängerung dieses onkologischen Angebots steht jedoch auf der Kippe, darüber berät in den nächsten Tagen der Berufungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Vielmehr mehren sich aber die Zeichen, dass die Klinik dieses onkologische Angebot zugunsten von niedergelassenen Ärzten nicht mehr unterbreiten kann. Die betroffenen Havelländer Patienten müssten dann nach Neuruppin, Potsdam, Hennigsdorf oder Brandenburg/Havel fahren.

Wichtige Zuwendung

„Eine Katastrophe“, kommentiert die Nauenerin Karin Diyarbekirli das Szenario. Die ehemalige Sekretärin hat die Unterschriften vieler Patienten gesammelt, die sich in Nauen bestens versorgt sehen. „Ideal, ja fantastisch“, beschreibt sie selbst das medizinische und menschliche Niveau der Betreuung in der Klinik. „Das ist hier fast wie Familie für uns“, sagt sie, sie fühlt sich geborgen, kann sich immer an Ärzte und Schwestern wenden. „Gerade, wenn es einem schlecht geht.“ Und mit dem „schlecht gehen“ meint sie nicht nur den Kampf gegen Tumore, sondern auch die schweren seelischen Erschütterungen, die Krebskranke durchstehen müssen. Die psychologische Beratung, die menschliche Zuwendung ist dann besonders wichtig.

Stellvertretend für viele

Als sich Karin Diyarbekirli am Dienstag an die Presse wendet, sieht man ihr ihre schwere Erkrankung eher nicht an. Eine sehr gepflegte 68-jährige Frau spricht gefasst über sich und die Situation. Sie hat gerade eine halbjährige Chemotherapie hinter sich, sie weiß: Ihr Krebs ist nicht heilbar, aber er ist gerade gestoppt. Es ist ihre fünfte Krebserkrankung, die sie durchmachen muss. „Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Und ich will diese Zeit nicht verplempern“, sagt sie, die Rede ist von Lebenszeit. So wie ihr, geht es vielen. Sie weiß, dass sie hier stellvertretend für viele andere Patienten spricht, die die Kraft nicht hätten, lange, aufwendige Wege zur Behandlung auf sich zu nehmen, sich die Fahrten mühsam zu organisieren, den Ansprechpartner weit weg zu wissen.

Appell an Berufungsausschuss

Deshalb hat sie seitenweise Unterschriften gesammelt und fordert: „Die onkologische Tagestherapie im Krankenhaus Nauen muss bleiben.“ Und sie hofft, dass der Berufungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung bei seiner Entscheidung auch die Interessen der Patienten im Blick hat.

Das Nauener Thema ist kein Einzelfall. Es ist Teil des Strukturwandels im Gesundheitswesen. Deutschlandweit gibt es seit Jahren Diskussionen über die ambulanten Angebote von Kliniken, niedergelassene Ärzte sehen sich dadurch benachteiligt. Bei den Patienten kommen die Klinik-Angebote jedoch meist sehr gut an.

Von Marlies Schnaibel