Havelland

Die Turmtiefs „Xandra“ und „Ylenia“ sind in der Nacht in Havelland angekommen und haben auch am frühen Donnerstagmorgen einige Schäden verursacht. Verletzt wurde bisher niemand.

+++ 11.30 Uhr+++

Eine erste Bilanz der Sturmauswirkungen zieht Kreisbrandmeister Lothar Schneider. „In der Nacht gab es relativ wenig Einsätze, vor allem in Ketzin/Havel, Schönwalde-Glien, Rhinow und Friesack. Überall waren umgeknickte Bäume wegzuräumen“. Am Vormittag habe sich die Lage verändert. „Der Sturm zog eine Schneise durchs Havelland. In Milower Land, in Nauen, Dallgow-Döberitz und in Schönwalde-Glien gab es die meisten Einsätze. Noch sind keine Personen verletzt worden.

+++ 11.04 Uhr+++

Die Freiwillige Feuerwehr Elstal rückt gegen 9.30 Uhr aus zu Sturmschäden in der Hauptstraße in Elstal. Schwere Äste waren von Douglasien auf den Gehweg und eine Einfahrt gestürzt knapp an einem geparkten Auto vorbei. Der Eigentümer beseitigt die herabgestürzten Äste selbst.

+++ 10.53 Uhr+++

Eine überraschend ruhige Nacht liegt hinter den Einsatzkräften der Feuerwache in Falkensee. Einen Einsatz in der Leipziger Straße absolvierten sie, wo ein Baum auf die Straße fiel, berichtet Stadtbrandmeister Daniel Brose. Zudem sei man der Feuerwehr in Schönwalde-Glien bei einem Einsatz mit der Drehleiter zu Hilfe geeilt. „Wir waren auf alle Eventualitäten und auch deutlich mehr Einsätze vorbereitet“, sagt er. Der Wind sei jedoch erheblich, weitere Einsätze im Tagesverlauf daher sehr wahrscheinlich.

+++ 10.45 Uhr+++

Einen relativ ruhigen Vormittag hatten bisher die Kameraden der Dallgower Feuerwehr. Erst nach 9 Uhr wurden sie erstmals gerufen, weil nacheinander drei Bäume im Ortsteil Seeburg umgeknickt waren, so Gemeindewehrführer Oliver Fandrup-Kohr.

+++ 10.35 Uhr +++

Die Friesacker Feuerwehr hat einen Sturmschaden am Dach des eigenen Gerätehauses zu beklagen. Die Drehleiter kommt zum Einsatz.

+++10.15 Uhr+++„In der Stadt Ketzin/Havel sieht es heute etwas bunter aus“, sagte Stadtwehrführer Steffen Vogeler, der die Einsätze vom Rathaus aus koordiniert.

In Ketzin-Brückenkopf blockierte ein Baum die Straße. Quelle: Privat

Damit meint er, dass der Sturm die gelben Säcke, die zur Abholung vor vielen Grundstücken standen, sich über Nacht weit verteilt haben. Ausrücken mussten die Ketziner Feuerwehrleute bis zum Vormittag dreimal, weil Bäume umgekippt waren und auf der Straße lagen. Der erste Einsatz begann kurz vor 3Uhr in Vorketzin, zwei weitere folgten auf der Brandenburger Chaussee in Richtung Brückenkopf. „Es gab keine Verletzten oder Schäden“, so Vogeler.

Ziegel vom Supermarkt-Dach gefallen

+++9.13 Uhr+++Die Nacht in Wustermark verlief für die Feuerwehren komplett ruhig, so Gemeindewehrführer Jürgen Schulz. Am Morgen änderte sich das. „Gegen 7.30 Uhr wurde die Einheit Wustemark alarmiert, weil Ziegel vom Dach des Rewe-Marktes in Wustermark auf den Boden gefallen waren.

Umgekippter Baum in Priort. Quelle: Privat

+++9 Uhr+++Wenige später waren auch die Priorter Feuerwehrleute gefragt, weil sich „An der Haarlake“ ein Baum auf die Straße gelegt hatte. Bei beiden Einsätzen kamen keine Personen zu Schaden.

Mehrere Einsätze im Bereich Friesack

+++8.30 Uhr+++Im Amtsbereich Friesack gab es bisher auch schon mehrere Sturmeinsätze, wie Amtsbrandmeister Stefan Scharschmidt sagte. Auch dort musste die Kameraden Bäume von Straßen räumen.

Leitungen runtergerissen

+++ 8 Uhr+++In Brieselang gab es in der Nacht noch keine Sturmschäden, berichtete Gemeindebrandmeister Marco Robitsch. Dafür überschlagen sich die Ereignisse seit dem Morgen: Es gab bereits zehn Einsätze wegen abgefallener Dachziegel und umgestürzter Bäume, die Leitungen heruntergerissen hatten oder Straßen blockierten.

Von MAZonline