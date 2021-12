Klein Behnitz

Marius Strauch (parteilos) hat nicht nur seine bisherigen 35 Lebensjahre in Klein Behnitz verbracht. Er ist auch seit 13 Jahren Ortswehrführer, seit vier Jahren im Ortsbeirat und seit zwei Jahren Ortsvorsteher. Was war Ihre Motivation, sich zur Wahl des Ortsvorstehers zu stellen?„Klein Behnitz ist ein kleiner Ort und wir fühlten uns von der Stadt nicht ausreichend ernst genommen. Das will ich ändern. Die Zusammenarbeit ist besser geworden, aber da ist Luft nach oben. Oft sind es Kleinigkeiten, die wir bei der engagierten Ortsteilbeauftragten zu Protokoll geben. Dann hapert es an der Umsetzung des Dienstleisters, der von der Stadt beauftragt wird.

Ich würde mir wünschen, dass wichtige Belange schneller bearbeitet werden. Wir hatten vor langer Zeit ein weiteres Ortsschild beantragt und erst jetzt vom Landkreis Nachricht erhalten, dass unser Anliegen nun immerhin schon bearbeitet wird. Hier ist Gefahr in Verzug. Ortsunkundige checken nicht, dass sie von Ribbeck über den Plattenweg kommend schon im Ort sind und langsamer fahren müssen.

Was wurde mit den zwei anderen Ortsbeiratsmitgliedern erreicht?

Wir haben unseren Spielplatz mit einem Rutschenturm erweitert. Auch neue Spielmaterialien wurden angeschafft, im Ort und auf dem Friedhof neue Sitzbänke aufgestellt. Am Sportplatz gibt es auf Initiative der Feuerwehr zwei Sitzpavillons. Auch der Schaukasten ist neu.

Erreicht haben wir auch, dass endlich die Baumaßnahme: ,Regenwasserentwässerung’ in den Haushalt ’21/’22 eingestellt ist. Schon der vorherige Ortsbeirat hatte sich dafür eingesetzt, dass die Regenentwässerung nicht mehr über Privatgrundstücke verläuft, sondern in die bereits verlegte neue Leitung eingebunden wird. Grund zur Freude haben wir, dass am Dorfende eine Storchen-Nistmöglichkeit aufgestellt wurde. Ein Dankeschön nochmals an die Metallwerkstatt Günnel, die das Metallgerüst geschweißt hat und die Landwirte Jung, die die Maschinen zur Verfügung gestellt haben. Erreicht haben wir auch, dass das Kriegerdenkmal der Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg nun auch gepflegt wird. Auch eine Gelbe-Sack-Ausgabestelle gibt es nun im Ort.

Welche Ziele haben Sie?

Wir wollen auf unserem kommunal und kirchlich verwalteten Friedhof eine Wiese anlegen, um dort eine anonyme Begräbnisstätte einzurichten. Diesbezüglich gab es schon eine Begehung vor Ort. Das Wartehäuschen an der Buswendeschleife muss endlich in Angriff genommen werden. Es kann nicht sein, dass Schulkinder und Bürger im Regen stehen, bis der Bus kommt. Auch die Sache mit dem Laub muss anders geregelt sein, wie zum Beispiel in Groß Behnitz. Dort können Anwohner das Laub der Bäume auf kommunaler Fläche an die Seite fegen. Es wird abgeholt. Wir können Laubsäcke kaufen und diese kostenpflichtig abholen lassen.

In Zukunft hätten wir auch gern, dass Baumpflanzungen mit uns abgesprochen werden, was die Art der Bäume betrifft und den Standort. Schade, dass wir statt der gewünschten Obstbäume jetzt Maulbeerbäume haben. Einer davon ist so eng an die denkmalgeschützte Kirchenmauer gepflanzt, dass erstarkende Wurzeln sie zum Einsturz bringen können. Das Straßenbegleitgrün bereitet uns Sorge. Es wird vorausgesetzt, dass Anwohner Rasenflächen auf kommunalem Land selbst mähen – da ist die Stadt gefragt. Zum Ziel haben wir uns auch gesetzt, Outdoor-Sportgeräte aufzustellen.

Von Jeannette Hix