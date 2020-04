Corona: Bläserensemble regelmäßig auf Mini-Tournee

Havelland

Kaum sind die letzten Töne am „Haus Seeschlösschen“ in Falkensee verklungen, gibt es Beifall. Bewohner des Seniorenheims stehen an geöffneten Fenster und klatschen den Musikern vor dem Gebäude zu. Lohn für ein Mini-Konzert, das in diesen schweren Zeiten der Corona-Pandemie ein wenig Sonnenschein in den Alltag der älteren Menschen gebracht hat. Und sie freuen sich schon auf das nächste Konzert – in genau einer Woche.

Es ist ein Posaunenchor auf Zeit, der in diesen Tagen regelmäßig vor mehreren Senioreneinrichtungen im Osthavelland auftritt. Ins Leben gerufen hat ihn Reik Hoffmann. Der 54-Jährige spielt mit seiner Trompete sonst im Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Brieselang sowie im Chor der Kirchenkreises Falkensee.

Abwechslung im Alltag

„Es geht uns darum, den Menschen in dieser Zeit Freude zu bereiten und ein wenig Abwechslung in den Alltag zu bringen“, sagt Reik Hoffmann. Für ihn ist das ganz wichtig. Er selber arbeitet auch in einem Seniorenheim, weiß, wie es in den Bewohnern aussieht. „Man merkt, wie die Menschen leiden unter der Isolation. Daraus ist dann die Idee entstanden“, sagt er.

Nun mussten noch Mitstreiter gefunden werden. Hoffmann fragte herum, wer sich beteiligen möchte. „Alle, die mitmachen können und wollen, haben sich dann zusammengefunden“, sagt er. Dreimal in der Woche geht es nun auf eine kleine Tournee. Dienstag sind die Musiker in Wustermark und Brieselang unterwegs, freitags in Falkensee und sonntags in Nauen.

Mit vier Musikern begonnen

Mittlerweile hat sich ein harter Kern an Musikern herausgebildet. Angefangen hatte das Ensemble am 22. März mit vier Blechbläsern, zuletzt waren es neun, fast je zur Hälfte Männer und Frauen. „Ich bin froh, dass sie mitmachen und es auf sich nehmen, dort hinzukommen“, sagt er. Nicht immer gelinge es, den Chor von den Stimmen her ausgewogen zu besetzen. „Aber alles ist mehr als nichts“, meint er. Und für manchen sei es vielleicht auch eine willkommene Abwechslung.

An drei Tagen auf Mini-Tournee Die etwa 15-minütigen Konzerte finden an drei Tagen in der Woche statt, die Tour beginnt jeweils um 17 Uhr. Dienstags ist das Ensemble beim Betreuten Wohnen in der Hauptallee in Wustermark, bevor es nach Brieselang geht zum Gemeindepflegehaus des Johannesstifts sowie zur Seniorenwohnstätte der Johanniter. Freitags fängt die Falkenseer Tour im Katharinenhof in Falkenhöh an, gefolgt vom Haus Seeschlösschen in der Seepromenade und dem ASB-Seniorenpark in der Ruppiner Straße. Danach geht es zum Caritas-Seniorenzentrum in Dallgow-Döberitz in der Wilhelmstraße. Sonntag sind die Musiker am Krankenhaus in Nauen, bevor es zum Seniorenzentrum in der Ketziner Straße geht und weiter zu den beiden ASB-Seniorenzentren in der Jüden- und der Dammstraße.

Der Erfolg gibt ihm Recht. „Es ist schön wenn die Leute klatschen und mitsingen.“ Und selbst wenn die Fenster geschlossen bleiben, ist er sich sicher, dass die Musik vernommen wird. „Wir werden immer jemanden erreichen.“ Die Musiker fühlen sich willkommen. Nur in einem Fall wurden sie vom Gelände einer Einrichtung verwiesen.

Jedes mal etwa fünf Lieder

Etwa fünf Lieder spielt der Posaunenchor bei jedem seiner Freiluftauftritte. Vor allem Volkslieder sind darunter wie beispielsweise „Nun will der Lenz uns grüßen“, „Hoch auf dem gelben Wagen“ oder „Ännchen von Thaurau“. Aber auch Choräle werden gespielt, insbesondere zu Ostern gehörten diese zum Programm.

Natürlich müssen auch die Musiker darauf achten, dass die Vorgaben zur Vermeidung einer Ansteckung mit dem Corona-Virus berücksichtigt werden. „Wir fahren in verschiedenen Autos zu den Auftrittsorten und müssen auch aufpassen, dass wir auf dem Fußweg zum jeweiligen Heim die nötigen Abstände einhalten“, sagt Reik Hoffmann. Und die Bewohner blieben sowieso auf Abstand.

In den Fußstapfen des Großvaters

Er selber spielt seit elf Jahren Trompete. „Das liegt eigentlich in der Familie“, verrät Hoffmann. Als sein Großvater starb, hatte dieser ihm seine Trompete vererbt. Die lag dann erst einmal im Schrank, bis das Instrument ihm irgendwann wieder ins Auge fiel. „Da habe ich dann die Verpflichtung verspürt, etwas damit zu machen“, meint er schmunzelnd – und spielte im Posaunenchor in Brieselang.

Wie lange das spontan gegründete Musikerensemble noch von Seniorenzentrum zu Seniorenzentrum ziehen wird, vermag Reik Hoffmann nicht zu sagen. „Wir waren anfangs von zwei Monaten ausgegangen, aber nun scheinen die Maßnahmen ja noch länger zu dauern“, meint er. Ewig werde man das nicht machen können, aber wohl noch eine ganze Weile.

Die Musik ist auch für die Pflegekräfte gedacht

So heißt es auch künftig zum Abschied „Bleiben Sie gesund!“ Und das richtet sich nicht nur an die Bewohner, sondern auch an die Mitarbeiter. „Denn wir wollen auch die Pflegekräfte erfreuen. Sie haben einen Job, der schwer genug ist, und jetzt ganz besonders.“

Von Andreas Kaatz