Osthavelland

„Es hätte ein super Jahr werden können. Aber letztlich war 2021 ein schlechtes Storchenjahr“, bedauert Claudia Jörg, Storchenbeauftragte des Nabu-Regionalverbandes Osthavelland. Denn nur 47 Jungvögel wurde diesmal tatsächlich flügge und damit deutlich weniger als noch 2020. Damals konnte sie immerhin 72 Jungvögel zählen.

Dabei sah es anfangs bei den Gelegen noch recht gut aus, jedoch: „Der Starkregen kam zu einer Zeit, als die Jungvögel schon relativ groß waren, aber das Gefieder noch nicht das Wasser abweisen konnte“, sagt sie. Dadurch kühlten die Vögel, die eine Körpertemperatur von 40 Grad Celsius brauchen, zu stark aus.

Die gesamte Brut erloschen

„In fünf Fällen ist nach Starkregen die gesamte Brut erloschen“, sagt Claudia Jörg. Aber es sah auch generell nicht gut aus: „Wir haben diesmal einen riesigen Anteil an toten Jungvögeln.“ Insgesamt kamen neben vier Küken weitere 17, mindestens hühnergroße, Tiere ums Leben – 15 im Nest und zwei weitere bei Flugversuchen. So wie in Wutzetz. Da gelang es einem Jungvogel nach dem ersten Ausflug nicht mehr, ins Nest zu kommen. Da die Elterntiere später auf dem Horst angetroffen wurden, der kleine Vogel aber verschwunden war, geht Claudia Jörg davon aus, dass er ums Leben kam. „Möglicherweise hat ihn ein Waschbär erwischt.“

Konnten im vergangenen Jahr 29 Storchenpaare erfolgreich Junge aufziehen, so waren es diesmal nur 19. Bei 13 weiteren Paaren hatte sich gar nichts getan oder die Brut ist ums Leben gekommen. Eine sichere Bank war erneut der Horst am Bahnhof in Friesack. Dort konnte das Storchenpaar in diesem Jahr wieder vier Jungvögel aufziehen.

Kein Nachwuchs in Ribbeck

Freude kam bei der Storchenbeauftragten auf, als nach der Horsterneuerung auf dem Schornstein der Brennerei in Ribbeck im November 2020 wieder ein Pärchen gesichtet wurde. Aber letztlich kam bei dieser Liaison nichts heraus, wie auch ein paar Meter entfernt auf dem Horst in der Fontanestraße. In beiden Fällen ungewöhnlich. Dafür hatten die Ribbecker in diesem Jahr einen Storch, der von Haus zu Haus zog und an die Terrassentüren klopfte.

Auch der Horst mit quasi Nachwuchsgarantie in Ketzin/Havel beherbergte diesmal offenbar keine Jungvögel. Möglicherweise hängt dies mit einem Kampf im Frühjahr zusammen. Ein Storch griff das Paar, das sich dort häuslich niedergelassen hatte, an und vertrieb einen der Störche. Unklar ist, ob es sich um jenen handelt, der dann später in Tremmen auf dem Golfplatz drei Jungvögel mit aufzog. Auf jeden Fall hatte dieses achtjährige Storchenweibchen aus Mittelfranken im Vorjahr in Ketzin erfolgreich gebrütet, wie Claudia Jörg anhand der Ringdaten weiß.

Storchenbesuch in Utershorst

Einen Umzug haben möglicherweise auch die Störche vom Nest nahe der Hertefelder Straße in Nauen vorgenommen. Denn dort wurde zwar ab und an ein Paar gesichtet, das aber keinen Brutversuch unternommen hat. Dafür gab es zur gleichen Zeit nach vielen Jahren wieder Storchenbesuch in Utershorst, jedoch ebenfalls keine Brut.

In Klein Behnitz, das seit 2021 auch über einen Horst am Dorfrand verfügt, wurde das neue Heim noch nicht von Störchen entdeckt, dafür war ein Fischadlerpärchen über das Wohnungsangebot erfreut. Doch auch dessen Brut fiel offenbar dem Starkregen zum Opfer.

Jungstorch kam zum Tierarzt

Eine Tragödie konnte im Vorjahr in Niebede verhindert werden. „Dort kam einer der beiden Jungstörche nach seinem ersten Flugversuch nicht mehr aufs Nest hinauf“, erzählt Claudia Jörg. So wurde versucht, ihn durch vorsichtiges Treiben zu animieren aufzufliegen, was er jedoch nicht tat. Er kam über Nacht in einen Stall und wurde etwas gefüttert.

Später muss er sich jedoch bei Spaziergängen verletzt haben, denn er humpelte. So wurde er eingefangen, zum Tierarzt gebracht und wird nun mit seiner angebrochenen Hüfte therapiert.

Dank an die Helfer

Claudia Jörg dankt Anwohnerin Sabine Spettel und der Vogelpflegestation Wensickendorf sowie ihrem Storchenbetreuerkollegen Roland Heigel, die professionell geholfen haben. Letztlich müsse aber geprüft werden, ob der Storch als Wildvogel überlebensfähig ist, so Claudia Jörg. Wegen der Röhrenknochen seien die Heilungschancen nicht besonders groß.

Und eine besonders große Anzahl von Störchen wurde der Beauftragten zur Sammelzeit im August von den Wiesen bei Fliederhorst (Friesack) gemeldet. Dort sollen sich rund 90 Störche gleichzeitig aufgehalten haben, die vermutlich auch aus angrenzenden Landkreisen kamen. An gleicher Stelle hatte man während der Brutzeit 26 Störche auf einmal gezählt, wobei vermutlich nicht alle zur Brut geschritten seien – etwa weil sie noch nicht geschlechtsreif waren.

Für Claudia Jörg sind die Zahlen jedenfalls Anlass, darüber nachzudenken, in der Gegend weitere Horste aufzustellen. Sie würde sich zudem wünschen, dass Blühstreifen an Landstraßen nicht in voller Höhe an die Fahrbahn heranreichen. „Besonders größere Vögel müssen beim Abflug ungehinderten Raum haben, sonst kollidieren sie leicht mit vorbei fahrenden Autos“, sagt sie.

Von Andreas Kaatz