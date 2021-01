Havelland

Auf einen finanziellen Zuschuss von je 5000 Euro dürfen sechs Vereine und Initiativen im Osthavelland hoffen. Sie hatten Projekte eingereicht, die über das Programm „Kleine lokale Initiativen“ (KLI) des Landes Brandenburg im diesem Jahr gefördert werden können. Der Vorstand des Vereins Lokale Aktionsgruppe (LAG) Havelland hatte die Vorschläge geprüft und dann eine Auswahl getroffen, sagt Sinje Koch vom Regionalmanagement der LAG Havelland in Potsdam.

Beleuchtung wird sicher

Überzeugt hat das Auswahlgremium unter anderem der Plan des Kreativ-Vereins in Schönwalde-Glien. Der muss, um den Betrieb der Theater- und Kulturbühne in Schönwalde aufrecht erhalten zu können, die Bühnenbeleuchtung brandschutzsicher machen. Die sehr wärmeintensiven Beleuchtungskörper sollen durch LEDs ersetzt werden. So könne man die Gefahr einer Überhitzung der alten Holzkonstruktion der Theaterscheune minimieren, heißt es in dem Projektantrag.

WC-Anlage wird modernisiert

Der Heimatverein Lietzow beabsichtigt, die Toilettenanlage im Dorfgemeinschaftshaus in Lietzow von Grund auf zu modernisieren und für diese einen barrierefreien Zugang zu schaffen. Das sei „ein zunehmend wichtiges Thema im ländlichen Raum, um zentrale Dorftreffpunkte besser nutzen zu können“, so Sinje Koch. Geschlechtertrennende Bereiche sollen geschaffen werden, dazu kommt eine Belüftungsanlage und eine fachgerechte Elektroinstallation. Ist das geschafft, könne das Dorfgemeinschaftshaus wieder zum Mittelpunkt des sozialen und kulturellen Lebens in dem Nauener Ortsteil werden. „Wir möchten dauerhaft einen Anlaufpunkt für Jung und Alt im Dorf schaffen“, so der Heimatverein.

Außerdem stünde auch Besuchern der benachbarten Kirche die moderne Toilettenanlage zur Verfügung, wenn sie nach Beerdigungen oder Gottesdiensten das Dorfgemeinschaftshaus nutzen. Auch für den im Lietzower Dorfgemeinschaftshaus geplanten Jugendraum ist eine fachgerechte Sanitäranlage die Grundvoraussetzung.

Rastpunkte am See

Rund um den Groß-Behnitzer See sollen Sitzgelegenheiten aufgestellt werden, um dazu beizutragen, dass kleine Kommunikationsorte in dem Nauener Ortsteil entstehen. Der Ortsbeirat und einige engagierte Bürger haben dieses Projekt eingereicht. Gedacht ist an vier Treffpunkte: mitten auf dem Dorfanger, am Sandkrug (dem heutigen „Tor“ nach Ribbeck), an der „Kuh“ (Aussichtspunkt auf der dem Ort gegenüberliegenden Seeseite) sowie an der Waldhütte in Richtung Klein Behnitz, wo bereits Hinweistafeln zur Waldflora und Fauna aufgestellt sind. Dort ist eine der sieben Quellen des Behnitzer Sees.

Mobile Bühne für Theatergruppe

Die Theatergruppe „Die Wagesäcke“ tourt bereits seit 20 Jahren durchs Land und erfreut die Zuschauer mit ihren humorvollen Stücken. Dazu stehen die Mitglieder der Laientheatergruppe auf einer mobilen Bühne, die sie einst selbst gebaut haben. Doch mit den Jahren ist diese verschlissen. „Deshalb brauchen wir eine neue Bühne, die einerseits robust und zeitgemäß ist, aber auch durch uns – nun doch älter werdende Mitspieler – leicht auf- und abzubauen ist“, heißt es seitens des Laienensembles. Auch neue Lichttechnik werde benötigt. Aus eigenen Einnahmen, nämlich aus den Spenden der Zuschauer, können man das indes nicht stemmen, wird gesagt.

Gemeinsam mit dem Mühlenberger Ortsteil Wagenitz und dem Wiesenauer Ortsteil Brädikow werde daran gearbeitet, das nächste Stück als Freilichtaufführung zu realisieren. Auf diese Weise will die Theatergruppe auch in Corona-Zeiten Kultur anbieten – und zwar am 5. Juni in Brädikow und am 19. und 20. Juni in Wagenitz.

Fahrradständer an der Kirche

In Pessin soll demnächst das Außengelände der Radfahrer-Kirche vervollständigt werden. Dazu ist geplant, den bisher unbefestigten Bereich mit Fahrradständern auszustatten und die vorhandenen Sitzgelegenheiten auf einen gepflasterten Bereich zu verlagern.

Wie es heißt, wolle man das touristische Angebot am Havelland-Radweg um einen weiteren Haltepunkt ergänzen. Öffentlich zugängliche Fahrradständer gebe es in der Nähe bisher nicht. An der Kirche welche zu errichten, würde auch das Sicherheitsempfinden der Besucher fördern, die gerne ihre Räder in der Nähe haben. Toiletten und Waschgelegenheit seien vorhanden. Mit der Gestaltung des Radfahrer-Treffs sollen nicht nur Touristen, sondern auch Radfahrvereine, Seniorengruppen und Familien angesprochen werden. „Die Planung und Umsetzung sowie die laufende Pflege/Unterhaltung sollen die Dorfgemeinschaft und das Miteinander stärken und nachhaltig unterstützen“, so der Förderverein.

Podest am Bewegungsraum

Der Verein „Entwicklung durch Engagement“ (EdE) in Zootzen möchte, dass der vorhandene Bewegungsraum unter anderem auch Menschen zugänglich ist, die ein Handicap haben. Dazu soll ein Podest mit einer anschließenden Rampe errichtet werden, die durch ein Geländer gesichert wird. Zudem soll das Podest mit einem Dach als Witterungsschutz versehen werden. Ziel ist es, dass nicht nur mobil eingeschränkte Menschen der Zugang erleichtert wird, sondern auch, dass Kinder, die Bewegungsangebote wahrnehmen wollen, sicher sind vor dem Autoverkehr.

Von Jens Wegenerund Andreas Kaatz