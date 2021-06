Senzke

Beim Blick in den Nistkasten der Turmfalken in der Börnicker Kirche war für Luis Langfeld schnell klar: Diese Jungvögel wird er nicht mehr beringen können. Zu agil waren sie schon, sahen den Altvögeln vom Gefieder her recht ähnlich. Die Gefahr, dass sie durchs Einflugloch nach draußen flüchten, nach ungelenken Flugmanövern auf der Erde landen und Opfer von Katzen oder Autos werden, wäre zu groß.

Langfeld beringt in diesem Jahr erstmals Jungvögel im Auftrag des Nabu-Regionalverbandes Osthavelland. Nachdem die erste Runde vor ein paar Wochen den Dohlen galt, waren nun die Falken an der Reihe. Konrad Bauer vom Nabu begleitete den Beringer, der auch in Paaren im Glien aus den gleichen Gründen die fünf Jungvögel dort nicht mehr markieren konnte.

Kleine Überraschung

An vier weiteren Orten gelang es aber, die Turmfalken zu vermessen, zu wiegen und mit einem Ring der Vogelwarte Hiddensee zu versehen. So wurden im Trafoturm bei Dreibrück fünf Jungfalken beringt, in einer Scheune in Ribbeck vier und in der Senzker Kirche fünf.

Beringer Luis Langfeld freut sich über sechs Jungfalken in Jahnberge. Quelle: Privat

In Jahnberge gab es dann eine kleine Überraschung. Bauer hatte in der Woche zuvor noch die Standorte kontrolliert, um zu sehen, ob sich die Beringungsaktion lohnt. Weil er aber nicht richtig in den Nistkasten an einer Scheune in Jahnberge schauen konnte, entzogen sich zwei Jungvögel seinem Blick. „Zu unserer Freude waren es statt vier sogar sechs Jungfalken“, sagte er. „Das ist diesmal der Spitzenwert im Osthavelland.“

Drei Gelege entdeckt

Bei seiner Kontrolle entdeckte er auch drei Gelege mit jeweils fünf bis sechs Eiern, die noch etwa 20 Tage bebrütet werden. Aber schon jetzt sei die Zahl der Brutpaare sehr hoch. „Insgesamt haben wir bei 21 Brutpaaren bis Samstag 55 Küken gezählt“, sagt der Nabu-Experte. Zum Vergleich: im Vorjahr waren es zwölf Brutpaare mit 56 Küken sowie ein unbefruchtetes Gelege. Das sind zumindest die Paare, von denen Bauer Kenntnis hat und deren Nester zugänglich sind.

Weitere Nistkästen aufgehängt

Dass sich die Zahl der Brutpaare verdoppelt hat, hänge laut Bauer auch damit zusammen, dass 2020 zehn weitere Nistkästen aufgehängt wurden. Dies betrifft unter anderem die Kirche in Senzke. Dort hatten Falken zuvor in einer Fensternische gebrütet, aber den Nistkasten sofort angenommen, wie Bauer erzählt.

„In Ribbeck haben sich Privatleute bereit erklärt, einen Nistkasten in der Scheune aufzuhängen. Vorher brüteten die Turmfalken in dem alten Storchenhorst auf dem Brennereischornstein“, berichtet er.

Mit Hilfe der Ringe hofft er nun zu erfahren, wo es die Jungvögel künftig hinzieht. „Wir wüssten gern, ob sie im Havelland bleiben oder beispielsweise bis nach Frankreich fliegen und sich dort ansiedeln“, sagt der Experte. Die nächsten Vögel, die bald beringt werden, sind die Schleiereulen.

Von Andreas Kaatz