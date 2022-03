Paulinenaue

Wenn wieder die Einschulung ansteht, dann kann es vorkommen, dass nicht für alle Schüler, die das wollen, ein Platz an der Grundschule in Paulinenaue zur Verfügung steht. Vor allem betrifft dies Schüler aus anderen Gemeinden des Amtes Friesack. Denn die Kinder aus Paulinenaue sind gesetzt. Als Alternative bleibt den anderen die kreisliche Kooperationsschule in Friesack.

Zumindest für die Eltern und Kinder aus Retzow, die nach Paulinenaue möchten, könnte sich jetzt eine Lösung ergeben. Die Paulinenauer Gemeindevertreter bieten den Retzowern auf Vorschlag der Amtsverwaltung einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Schulträgerschaft an. Diese würde dann von Retzow auf Paulinenaue übergehen.

Auch Retzower Kinder sind dann gesetzt

„Paulinenaue erledigt dann die Schulträgerschaft für die Gemeinde Retzow mit. Die Schulbezirkssatzung wird ausgedehnt und damit sind dann sowohl Paulinenauer als auch Retzower Kinder gesetzt“, erklärte Amtsdirektor Cristian Pust. Eine Regelung, die man aber nicht allen Gemeinden des Amtes anbieten könne, wie er sagt.

„Denn auch Paulinenaue wird in absehbarer Zeit einen Einwohnerzuwachs erfahren. Daraus können wir aber nicht ableiten, wie viel Zuwachs das in den einzelnen Jahrgängen bedeutet. Wir halten aber den Abschluss eines Vertrages mit Retzow und möglicherweise in der weiteren Folge auch mit Pessin für vertretbar“, so Pust.

Gemeinde steckt in einem Dilemma

Vorteile soll es aber auch für Paulinenaue geben. Denn die Gemeinde steckt seit Jahren in einem Dilemma. Sie investiert immer wieder in ihre Schule, etwa um die räumlichen Bedingungen zu verbessern. Davon haben aber nicht nur die Paulinenauer Kinder etwas, sondern auch die aus anderen Orten, die die Einrichtung nutzen. Die Investitionskosten trägt die Kommune aber im Wesentlichen allein. Normalerweise sorgen Kommunen mit Zen-trumsfunktion für Schulplätze, so Pust. Doch Paulinenaue habe eine solche Funktion – verbunden mit finanziellen Zuweisungen – nicht.

So ist im Vertragsentwurf festgelegt, dass Retzow bei Investitionen entsprechend einem Einwohnerschlüssel mit herangezogen werden soll. Denn wie Pust sagte, habe man das Problem, dass Paulinenaue möglicherweise irgendwann investieren muss, eventuell in eine Erweiterung des Schulgebäudes oder auch in eine Sanierung der Sporthalle.

Beteiligung an Investitionskosten geplant

Trifft man aber keine Regelung, würde Paulinenaue notfalls dafür einen Kredit aufnehmen müssen und bräuchte dann in den nächsten zehn bis 15 Jahren keine Diskussionen über neue Gehwege oder Straßen führen. Den anderen Kommunen würde hingegen nur die Abschreibungsquote in Rechnung gestellt. „Das führt zu einer Gerechtigkeitsverschiebung“, so Pust.

Somit heißt es in der mehrheitlich verabschiedeten Beschlussvorlage wörtlich: „Angesichts der geringen Größe der Gemeinde Paulinenaue und der nur beschränkten finanziellen Möglichkeiten empfiehlt die Verwaltung, eine spezielle Verteilungsregelung für Investitionskosten zu treffen.“

Mehr Planungssicherheit bei Schülerzahlen

Ein weiterer Punkt, von dem Paulinenaue mit der Ausweitung des Schulbezirks profitieren würde, wäre eine bessere Planungssicherheit bezüglich der Schülerzahlen. Denn nach jetzigem Stand werde es in den kommenden sechs Schuljahren drei Jahre geben, in denen die Gemeinde unbedingt auf Schüler aus anderen Kommunen angewiesen ist, um auf 15 Schüler zu kommen und damit einzügig fahren zu können.

Beispielsweise sind für 2023/24 nur elf Einschüler registriert und für 2026/27 nur zwölf. Dafür geht man für 2022/23 von 20 aus. Offen ist jedoch, wie hoch jeweils die Zahl der Rücksteller sein wird. Die hatte zuletzt zugenommen.

Paulinenauer tragen die Kosten

Zustimmung zum Vertragsentwurf kam unter anderem von Erich Ball. „Es ist völlig in Ordnung, dass man solche Verträge abschließt. Denn wir als Paulinenauer tragen nach wie vor die Kosten. Und unterm Strich bleibt uns irgendwann nichts mehr als die Schule“, sagte er.

Sollte es zum Abschluss kommen, hätte man eine Perspektive für die Gemeinde. Und auch wenn man noch nicht weiß, wie sich Retzow zu dem Vertragsentwurf positionieren wird: „Ich bin mir sicher, dass die Eltern und Großeltern ein Interesse haben, dass die Kinder in der Nähe zur Schule gehen.“

Noch viel Diskussionsbedarf

Dorit Zahn (Linke) sieht noch viel Diskussionsbedarf und wies darauf hin, dass man nicht wisse, wie viele Kinder später im sanierten Plattenbau und im neuen Wohngebiet leben. „Wir haben aber Sorge dafür zu tragen, dass die Paulinenauer Kinder hier betreut werden in der Kita und Grundschule.“

Und wenn man Verträge mit anderen Kommunen schließt, könnte man sich damit unter Druck setzen, sodass bald wieder eine Schulerweiterung nötig ist. Bürgermeister Arne Breder (FFW) entgegnete: „Wir haben mit Retzow bewusst die kleinste Gemeinde gewählt mit nur etwas über 500 Einwohnern, wo auch keine großen Baugebiete anstehen. Aber wenn wir in die Turnhalle investieren müssen, haben wir einen Partner mit im Boot.“ Aber natürlich könne Retzow immer noch Nein sagen.

Von Andreas Kaatz