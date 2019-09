Neonazi Maik Schneider soll für 8 Jahre und drei Monate ins Gefängnis

Potsdam

Der Nauener Neonazi Maik Schneider soll für acht Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Das forderte die Potsdamer Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag in ihrem Plädoyer. Die Anklage sah es als erwiesen an, dass Schneider gemeinsam mit seinem Kumpan Dennis W. im August 2015 die Turnhalle von Nauen ( Havelland) in Brand gesteckt hat, um zu verhindern, dass dort Flüchtlinge untergebracht werden.

Schneider sei der Anführer einer fremdenfeindlichen Gruppierung gewesen, deren Ziel es gewesen sei, in Nauen ein Klima der Angst zu erzeugen, hieß es.

In einem ersten Prozess war Schneider zu einer Haftstrafe von 9,5 Jahren verurteilt worden. Dagegen war er in Revision gegangen.

Von Torsten Gellner