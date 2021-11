Nauen

Mitarbeiter einer Baufirma aus Wittstock mussten am Freitagmorgen in der Graf-Arco-Straße in Nauen feststellen, das Unbekannte in der Nacht mehrere Reifen von Baufahrzeugen zerstochen und aufgebohrt hatten. Außerdem ist die Tür eines Containers aufgehebelt und aus dem Inneren mehrere Baumaschinen gestohlen worden.

Der Firma entstand dadurch ein Schaden von rund 10000 Euro. Die Polizei hat Anzeigen wegen Sachbeschädigung und besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Von MAZonline