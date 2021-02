Polizei bittet um Mithilfe: 55-Jährige aus Falkensee verschwunden

Nauen/Falkensee

Die Polizei bittet dringend um Mithilfe bei der Suche nach einer 55-jährigen Frau, die seit Montagabend in Nauen vermisst wird. Simona P. ist dort in einer Fachklinik untergebracht, die die 55-Jährige offenbar am Montag (8. Februar) nach dem Frühstück verließ.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie die Polizei mitteilt, sei Simona P. gegen 22 Uhr kurzzeitig noch einmal an ihrer Wohnanschrift in Falkensee festgestellt worden. Nachdem sie sich dort eine Jacke geholt haben soll, fehlen von ihr seitdem jedoch weitere Hinweise zu ihrem Aufenthalt. Laut Polizei leidet die Vermisste unter gesundheitlichen Problemen psychischer Natur. Auch soll sie in der Vergangenheit Suizidgedanken geäußert haben. Aufgrund der beschriebenen Umstände kann eine Eigen- und Fremdgefährdung der 55-Jährigen nicht ausgeschlossen werden. Sie spreche oftmals sowohl verwirrt, als auch mit sich selbst.

Anzeige

Vermisst wird die 55-jährige Simona P. aus Falkensee. Quelle: Polizei

Die Polizei bittet um Unterstützung und sachdienliche Hinweise bei der Suche nach Simona P. Sie wird beschrieben als 1,70 Meter groß, schlank und mit offenen, blonden, über die Schulter ragenden Haaren. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll Simona P. folgende Kleidung getragen haben:

• helle lange Jacke

• rote Lederjacke (von zu Hause geholt)

• Jeans

• braune Stiefel

• rosafarbene Handtasche

Die Polizei fragt: Haben Sie Simona P. nach Montagabend gesehen? Kennen Sie den Aufenthalt von Frau P. oder hatten Sie Kontakt zur ihr? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland jederzeit telefonisch unter der Nummer 03322/2750 entgegen. Hinweise können zudem auch online per Formular im Bürgerportal mitgeteilt werden. Dieses findet sich unter www.polizei.brandenburg.de oder auch direkt unter: polbb.eu/hinweis. Wie weiter mitgeteilt wird, solle in dringenden Fällen zudem die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden.

Von MAZonline