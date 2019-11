Wachow

Ein 47-jähriger Autofahrer wurde am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße in Wachow einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er roch stark nach Alkohol und hatte zudem eine Bierflasche in der Hand.

Einen Atemalkoholtest lehnte er zwar ab, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme anordneten. Der Mann gab später zu, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem war sein Auto nicht zugelassen.

Er muss sich nun wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen die Zulassungsvorschriften verantworten.

Von MAZ