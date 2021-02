Nauen

Ein ungeduldig wartender Lastwagenfahrer hat am Dienstag um 15.45 Uhr an einer Tankstelle in der Berliner Straße in Nauen einen 69-jährigen Berufskollegen angegriffen. Er riss dem Mann die Maske weg und schlug ihm unvermittelt die Faust ins Gesicht. Zuvor hatte der 50 Jahre alte Angreifer sich bei dem Älteren in aggressivem Ton beschwert, dieser lasse sich zu viel Zeit beim Tanken.

Das spätere Opfer hatte nach dem Sprittanken die Scheinwerfer am Lkw noch gereinigt, bevor er zum Bezahlen ins Kassenhäuschen ging, während der Jüngere mit seinem Lastwagen wartete.

Als er von dem Kassenhäuschen wieder zurück zu seinem Fahrzeug kam, lauerte dort schon der 50-Jährige und ging auf seinen Berufskollegen los. Der 69-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Die Polizei, die wenige später alarmiert wurde, nahm gegen den aggressiven Lastwagenfahrer eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

Von MAZonline