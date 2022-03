Preisschock an der Tankstelle: Wut und Sorge bei den Havelländern

Havelland

Regelmäßig steht Thomas Janisch, Vorsitzender des Bürgerbusvereins, in Dallgow an der Zapfsäule. Zweimal wöchentlich muss der markante, rote Bus aufgetankt werden. Die dafür anfallenden Kosten werden von der Havelbus Verkehrsgesellschaft und der Gemeinde übernommen. Dennoch bekommt Janisch die Preisentwicklungen während seiner Touren zur Tankstelle intensiv mit. „Freude ist wirklich was anderes. Ich denke, da werden wir noch nicht das obere Level erreicht haben, wenn ich mir die Nachrichten so angucke“, sagt der 61-Jährige. Auch für diejenigen, bei denen Auto oder Motorrad ein Hobby sind, sei die Situation unerfreulich, wenngleich dies Jammern auf hohem Niveau sei, ergänzt er. „Für die, die das Auto beruflich brauchen, ist das ein echtes Problem“, meint der Dallgower.

Hohe Spritpreise im Havelland stellen Privatpersonen ebenso wie Unternehmen vor große Probleme

Verärgert über die Preisentwicklung an den Zapfsäulen ist indes Rüdiger Görbig, Chef des gleichnamigen Transportunternehmens in Nauen. Seine Branche gehört zu denen, die jetzt besonders betroffen sind. „Was jetzt hier los ist, das geht gar nicht. Das ist unglaublich“, sagt Görbig, der solch eine Entwicklung der Preise noch nie erlebt hat. Er erwartet, dass der Staat die Wirtschaft unterstützt. „Die Polen haben uns das super vorgemacht und schon vor zwei Monaten reagiert, um ihre Wirtschaft zu schützen. Die haben bekanntlich die Steuer auf den Sprit gesenkt. Das muss in Deutschland auch passieren“, fordert er. 50 Lkw sind für das Nauener Unternehmen unterwegs, befördern unter anderem Lebensmittel und Post. Eine dreiviertel Million Liter werde dafür jährlich vertankt. Görbig ist gezwungen , die höheren Kosten umzulegen, sonst müsse man dicht machen. „Am Ende trifft es den, der einkaufen geht im Supermarkt.“ Die 60-prozentige Preiserhöhung bei Diesel im Vergleich zu 2020 sei letztlich nicht das einzige, sondern durch die steigenden Energiepreise werde alles teurer, sagt er.

Bei Landwirt Thomas Große Rüschkamp in Markee wirken sich die explodierenden Spritpreise noch nicht ganz so stark aus. „Weil die CO2-Steuer 2022 angehoben werden sollte, haben wir uns, wie auch andere Landwirte, die Tanks auf dem Gelände zum Jahresende noch einmal voll gemacht. Aktuell brauchen wir deshalb nicht zu tanken“, berichtet er. Da sein Betrieb kraftstoffintensive Arbeiten wie Pflügen und Grubbern für den Getreideanbau bereits im Herbst erledigt hatte, werde sich der Verbrauch auch erst einmal in Grenzen halten. Für die jetzt anstehenden Tätigkeiten benötige man nicht ganz so viel Kraftstoff. Voraussichtlich Mitte April müsse er dann jedoch auch auf den teuren Diesel zurückgreifen. Zumindest für die Ernte im Sommer hat Große Rüschkamp bereits vorgesorgt. Mit einem Vorkontrakt, der ihm zu diesem Zeitpunkt noch halbwegs annehmbare Preise beschert.

Für die Havelländer, die viel mit dem Auto unterwegs sind und auch darauf angewiesen sind, sind die extremen Benzin- und Dieselpreise durchaus ein Problem. „Es lohnt sich bald gar nicht mehr, noch arbeiten zu gehen“, sagt die Nauenerin Doreen Günther. Rund hundert Kilometer müsse sie täglich nach Berlin pendeln, wo sie arbeitet, sagt sie. Die aktuellen Spritpreise empfindet sie als „Schweinerei, als Pendler ist man am Arsch“. Auch Mario Steiner, der ebenfalls in Nauen lebt, schimpft: „Und der Staat kassiert ordentlich ab. Das nenne ich mal Aufschwung für die Staatskasse.“ Ähnlich sieht es Bernd Kubath aus dem Nauener Ortsteil Markee, der darauf hinweist, dass „ein großer Teil des Spritpreises Steuern und Abgaben sind“. So würde die Energie- beziehungsweise Mineralölsteuer bei Superbenzin derzeit mehr als 60 Cent pro Liter ausmachen, auch bei Diesel seien es mehr als 47 Cent. „Dazu kommt die Mehrwertsteuer – beim aktuellen Preisniveau sind das knapp 27 Cent bei Super E10 und rund 25 Cent bei Diesel“, gibt er zu bedenken.

Nauenerin sauer: Preise für Miete, Einkauf und Kraftstoff steigen – „mehr Geld verdient man aber nicht“

Die gebürtige Wustermarkerin Melanie Giese, die inzwischen in Potsdam lebt, zieht den Kreis noch größer: „Dann werden die Lebensmittel auch gleich noch teurer. Das passt ja dann zum Mindestlohn. Da sind wir dann wieder beim alten, also hat keiner etwas davon“, schimpft sie. Auch Mandy Alic weist auf die generell steigenden Preise hin: „Das ist doch nicht mehr normal. Die spinnen doch, irgendwann kann ich nicht mal mehr zur Arbeit fahren. Alles wird teurer – von der Miete angefangen über den Einkauf und dann der Kraftstoff. Mehr Geld aber verdient man auch nicht“, ist die Nauenerin wütend, der für den Monat April bereits die nächste Mieterhöhung ins Haus steht.

Ähnliche Gedanken umtreiben Nadine T. aus Friesack: „Es wäre schön, wenn man mal wieder leben könnte. Stattdessen versuchen viele, jeden Monat zu überleben – das kann es doch nicht sein“, sagt sie und glaubt, die aktuelle Preisentwicklung „ist erst der Anfang. Wie viele Rentner und Geringverdiener gibt es, die sich bald kein Heizöl mehr leisten können? Wenn der Tank bis auf 30 Prozent leer ist und vollgetankt wird, sind über 2500 Euro weg. Woher sollen die Leute das Geld nehmen? Wo soll das noch hinführen?“, fragt sie.

Familie von Ricardo Rossa versucht aus ökologischen Gründen generell, das Auto weniger zu nutzen

Tatsächlich gibt es jedoch auch Havelländer, die weniger von den hohen Spritpreisen betroffen sind. So wie der Nauener Ricardo Rossa. „Meine Frau und ich arbeiten vorwiegend im Homeoffice. Wir nehmen die Auswirkungen des Preisanstiegs daher wahr, spüren sie aber weniger, als die Menschen, die jeden Tag auf ihr Fahrzeug angewiesen sind“, sagt er. Hinzu komme, dass seine Familie aus ökologischen Gründen auch in der Freizeit nur so wenig wie möglich aufs Auto zurückgreife. „Wir sind sehr naturverbunden und selbst Pächter eines Waldstücks. Aus diesem Grund versuchen wir, häufig mit dem Rad zu fahren oder auf die öffentlichen Verkehrsmittel auszuweichen“, sagt Rossa.

Von Max Braun, Andreas Kaatz und Nadine Bieneck