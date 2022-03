Quermathen

Am Freitag um 20.50 Uhr wurden durch zwei Jäger zwei Personen beobachtet beim versuchten Einbruch in einen Solarpark an der L 91 in Quermathen. Eine Person konnte gestellt werden. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckte später das Täterfahrzeug an einem nahen Wald. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Durch die Kriminalpolizei wird jetzt geprüft, ob den Personen noch weitere Straftaten im Bereich zugeordnet werden können.

Von MAZonline