MAZ vor Ort in Quermathen: Das 159-Seelen-Dorf wächst. In den letzten Jahren sind in dem Ortsteil von Groß Behnitz viele neue Häuser entstanden. „Alteingesessene“ und Zugezogene schätzen die Natur rundherum. Sie hoffen aber auch, dass der Bahnhof Groß Behnitz reaktiviert wird.