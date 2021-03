Die Linken-Landtagsabgeordneten Andrea Johlige und Christian Görke fordern die Aufnahme eines Radweglückenschlusses zwischen Quermathen und Päwesin an der L 91 in die Prioritätenliste des Landes für solche Projekte. Görke hatte zuletzt eine diesbezügliche Anfrage an das zuständige Ministerium gestellt. Die Antwort befriedigte ihn nicht.