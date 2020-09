Berge

Schon der Anblick des idyllisch am Waldrand in Berge gelegenen Reiterhofes Müller lässt den Besucher vom Alltagsstress abschalten. Auf dem riesigen Areal laufen Hühner herum, immer wieder ist das Wiehern von Pferden zu hören. 50 dieser Tiere, darunter eigene und Pensionspferde, haben wir auf dem Hof“, erklärt Inhaber Kai Müller, der den Familienbetrieb vom Vater übernommen hat.

„Es ist hier ein idealer Standort für eine Reittherapie, noch dazu mit einem so tollen Therapiepferd wie ’Snowy’“, schwärmt Rebecca Böde. Die 48-jährige Berlinerin bietet auf dem Pferdehof Müller Therapien mit Pferden für Kinder und Erwachsene an. Sie hat sich damit einen Kindheitstraum erfüllt, einen Beruf auszuüben, der mit Pferden zu tun hat und anderen Menschen hilft. Ursprünglich ist Rebecca Böde gelernte Erzieherin und staatlich anerkannte Kinderpflegerin. „Aber nachdem ich ein eigenes Kind bekommen und großgezogen hatte, wollte ich einen Wechsel“, blickt sie zurück.

Anzeige

„Snowy“ wurde ein Jahr ausgebildet

Die Berlinerin absolvierte eine etwa einjährige Ausbildung zur Reittherapeutin, schaffte den Abschluss und stand nun vor der Frage: „Wo bekomme ich ein geeignetes Tier her, um meine Dienstleistung anbieten zu können?“ Mund-zu-Mund-Propaganda führte sie schließlich nach Berge auf den Hof Müller. Schnell war der jetzt viereinhalbjährige Wallach „Snowy“ als geeignetes Pferd ausgewählt. Rebecca Böde erklärt: „Das Pferd darf nicht scheu sein, muss den Menschen zugeneigt sein, muss Ruhe ausstrahlen. Ein Jahr wurde ’Snowy’ dafür ausgebildet, sodass der Wallach vom Heilpferdeverein als Therapiepferd anerkannt ist.“ Inzwischen hat Rebecca Böde das Pferd gekauft. Im Moment bereitet sie ein zweites Pferd – die sechsjährige Stute „Summer“, als Therapiepferd vor.

Weitere MAZ+ Artikel

Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren mit Entwicklungsverzögerungen im emotionalen, sozialen und motorischen Bereich und Erwachsene mit Depressionen, Burnout und Ängsten gehören zu den Personen, für die eine Reittherapie infrage komme. „Wobei es gar nicht darauf ankommt, dass die Teilnehmer mit dem Pferd reiten. Sie sollen das Tier pflegen, füttern, sich anlehnen, streicheln, es durch einen Parcours führen und mit ihm und mir Spaziergänge machen“, beschreibt die Expertin.

Pferdehof Müller bietet beste Möglichkeiten

Einmal wöchentlich sollte die Therapie mit Pferd mindestens erfolgen, bei schlechtem Wetter kann auf dem Pferdehof Müller Am Kiezberg die große Halle genutzt werden. Ansonsten biete die Natur rings um Berge genügend Möglichkeiten für Ausflüge, so Böde.

Ihre Erfahrungen mit Pferden, die ihr „stets ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, will sie an die Therapieteilnehmer weitergeben. „Wer mit so einem Tier einmal zu tun hatte, bei dem steigt das allgemeine Wohlbefinden, ist sie sich sicher. Die Reittherapie muss in den meisten Fällen privat bezahlt werden, Krankenkassen würden die Kosten bisher nur in Ausnahmesituationen übernehmen, sagt Rebecca Böde.

Kontakt zu Rebecca Böde unter 0176/41940670, per Mail: reittherapiegatow@gmx.de oder www.meinereittherapie.de.

Von Jens Wegener