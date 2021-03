Nauen

Was für die meisten Menschen ein Grund zur Freude wäre, ist für Herrn Richter aus Nauen in erster Linie ein großes Ärgernis. Vor einigen Jahren besserte die Stadt einen Teil des Straßenabschnitts vor seinem Grundstück im Fliederweg 16 aus. Steinplatten wurden entfernt, Erde ausgeschachtet und die entstandene Grube mit groben Kieselsteinen aufgefüllt. Die Ausbesserung hatte laut Richter jedoch einen sehr unangenehmen Nebeneffekt.

Schon vorher hätten Regengüsse die desolate Straße regelmäßig in eine Badewanne verwandelt. Ein halb umgefahrenes Straßenschild zeugt noch vom gescheiterten Ausweichmanöver eines Autofahrers. Der gekieste Abschnitt vor Richters Haus wirke da wie ein Abfluss. “Das Wasser der gesamten Straße läuft mir dann auf mein Grundstück und in den Keller”, beklagt Richter. “Eine Parzelle ist mindestens 17 Meter lang und das geht hier rauf bis zur Hausnummer 24. Da können Sie sich vorstellen, wie viel da zusammenkommt nach einem Regenguss.”

Die Straßenentwässerung am Fliederweg funktioniert nicht richtig. Quelle: privat

Die ständige Überschwemmung bleibt nicht ohne Folgen. Die Feuchtigkeit setze der Bausubstanz zu, wodurch das Mauerwerk porös werde. Deutliche Risse ziehen sich durch die Wände im Keller. Richter klopft mit der Hand dagegen und demonstriert, wie hohl die Außenmauer bereits ist: “So klingt das nicht, wenn das trocken ist.” Auch der Kellerboden ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Die aufgesaugte Feuchtigkeit hat deutliche Flecken hinterlassen.

Richter besorgen die zunehmenden Schäden an seinem Haus. Der 86-Jährige wohnt hier seit 1972. Es sei geplant gewesen, dass einer seiner zwei Söhne das Haus später übernimmt. Unter den jetzigen Umständen sei der Sohn sich da nicht mehr so sicher. Auch den potenziellen Verkaufspreis würde die langsame Zersetzung negativ beeinflussen. Um dem Ganzen entgegenzuwirken, hat er auch schon selbst Hand angelegt. Doch der Versuch, sein Haus gegen die Nässe zu isolieren, blieb ohne großen Erfolg.

Verantwortlich wäre er dafür gar nicht. Für die Entwässerung der Straßen ist der Straßenbaulastträger und damit die Stadt Nauen zuständig. Christoph Artymiak, Sachgebietsleiter für Grün- und Verkehrsflächen im Fachbereich Bau, bestätigt, dass im Jahr 2012 eine Kiespackung vor Richters Haus eingesetzt worden sei. Er bezweifelt jedoch, dass die Feuchtigkeitsschäden damit im Zusammenhang stehen. Da zwischen dem Haus und der Straße sehr viel Fläche liege, halte er das für unwahrscheinlich. “Das müsste er mir erstmal beweisen. Es ist immer der einfachste Weg, die Stadt vorzuschieben”, meint Artymiak.

Es sollten auch andere Gründe in Betracht gezogen werden - zum Beispiel, ob die Entwässerung auf dem eigenen Grundstück richtig funktioniere. Richter habe auf seinem Grundstück in etwa 250 Quadratmeter versiegelte Fläche, wo Regen nicht langsam versickern könne. „Da muss das Wasser natürlich auch ordentlich abgeleitet werden“, gibt Artymiak zu Bedenken. So könne beispielsweise ein defektes Fallrohr vom Dach Probleme bereiten. Es sei auch fraglich, inwieweit die Kellerwand ausreichend gegen Grundwasser gesichert ist.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch Richter erzählt, man habe ihn bei Anrufen immer wieder vertröstet. Der Letzte sei drei Wochen her. Er ist der Meinung, noch einen anderen Beweis dafür zu haben, dass die Stadt dringend nachbessern sollte am Fliederweg. “Lehm ist der schlechteste Baugrund. Jedesmal, wenn es nass ist und die Autos oben über den Beton fahren, verschiebt sich der Zaun”, erzählt Richter.

Er erklärt sich dies damit, dass die Straße durch die eingesetzten Kieselsteine weniger unter Spannung stehe. “Ich bin von Beruf Zimmermann - so einen Zaun stelle ich hier nicht hin”, sagt er und deutet auf die schief stehenden Steinpfosten. Für ihn steht deswegen fest: “Die Stadt soll sich darum kümmern und das hier wieder zumachen.”

Von Leonie Mikulla