Graffiti-Kunst: Jetzt grüßt der Luchs die Besucher

Retzow/Nauen

Einen besonderen Willkommensgruß gibt es jetzt am Ortsteingang von Retzow aus Richtung B 5. Die Trafo-Station hinter der Bushaltestelle ist seit Donnerstag kein beschmierter Schandfleck mehr, sondern ein Kunstobjekt. Zu sehen ist dort das Retzower Wappen mit dem Luchs inmitten eines Getreidefeldes unter blauem Himmel. Man sieht förmlich die Wolken ziehen. Zudem stehen knallrote Mohnblumen zwischen Ähren, die sich im Winde wiegen.

Verantwortlich für diese Illusion sind Mario Winkler und Benjamin Siegel von der Firma Motivwunsch. Im Auftrag der Edis Netz GmbH haben sie die Station an einem Tag verschönert. Und zwar so, dass das Motiv auch gut in die Landschaft passt.

Häufig Naturmotive

„Die Herausforderung ist, jedem Ort eine Individualität zu geben“, sagt Winkler. Er hat schon viele Trafo-Stationen gestaltet – im gesamten Gebiet der Edis Netz GmbH, das Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern umfasst. Sehr häufig sind es Naturmotive – Bäume, Felder, Seen, Kraniche oder Waschbären.

Manchmal bringt Winkler selber Vorschläge ein, oftmals haben auch die Vertreter vor Ort schon konkrete Vorstellungen, wie es grundsätzlich aussehen soll. Und die werden dann abgestimmt und verfeinert. So war es auch im Falle von Retzow. Für den Ortschronisten und stellvertretenden Bürgermeister Achim Dobrenz stand fest, das auf jeden Fall das Wappen seinen Platz auf der Fassade finden muss.

Verteilerkästen werden verschönert

Gerne hätte er es gehabt, dass noch eine weitere Trafo-Station gestaltet wird – gegenüber, auf der anderen Seite der Hauptstraße. „Da sollte die Kleinbahn, die früher hier entlang gefahren ist, das Motiv sein.“ Eines der Bilder wäre eine alte Postkarte gewesen, die die Bahn zeigt.

„Doch leider wurde uns gesagt, dass die Trafo-Station in etwa zwei Jahren dort wegkommt“, sagt Dobrenz. Wenigstens werden in der nächsten Zeit noch mehrere Kabelverteilerkästen im Dorf mit Naturmotiven verschönert.

Jacobi-Kirche verewigt

Auch das bis dato letzte Werk von Mario Winkler entstand im Havelland. An der Hamburger Straße in Nauen wurde die dort aufgestellte Trafo-Station gestaltet. Neben dem Wappen ist dort auch die St. Jacobi-Kirche zu sehen, eingebettet in eine Landschaft, an deren Himmel sich ein Kranich im Anflug befindet. Am Freitag wurde das Bild fertig.

Seit seiner Jugendzeit ist Mario Winkler vom künstlerischen Graffiti-Sprayen begeistert. Über den Jugendclub in Kleinmachow, den er damals besucht hat, konnte er bereits das erste Mal im Auftrag der Edis eine Trafostation an einem Supermarkt mit Einkaufsmotiven versehen.

Giebel wurden gestaltet

Später hat der Stahnsdorfer sein Hobby zum Beruf gemacht, gestaltet jetzt mit seiner Firma unter anderem Hausfassaden und Garagentore, fertigt Giebelbilder an oder verschönert Bürogebäude. Viel Spaß gemacht hatten ihm beispielsweise mehrere Aufträge der Falkenseer Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst. „Dort haben wir mehrere Giebel gestaltet anlässlich der 100-jährigen Bestehens der Genossenschaft.“

Wie Lars Klemmer von der Edis Netz GmbH sagt,habe man vor 15 Jahren mit der Gestaltung der Fassaden von Trafostationen angefangen, damit sie sich besser in das Ortsbild einfügen. Denn manch einem Bürger sind diese technischen Anlagen optisch ein Dorn im Auge – zumal sie häufig auch beschmiert werden und dann hässlich aussehen. „Wir sind für die Infrastruktur zuständig und die Trafostationen müssen dort stehen, wo die Verbraucher sind“, wirbt Klemmer um Verständnis.

Jährliches Budget für Graffiti-Kunst

„Wir haben ein Budget, mit dem wir jährlich in Abstimmung mit den Kommunen Fassaden gestalten können“, sagt der Referent Kommunalmanagement. Auch die Motive werden mit den Verantwortlichen vor Ort besprochen. „Denn wir wollen, dass es den Bürgern letztlich auch gefällt.“

Mittlerweile gebe es eine Warteliste, nicht alle Wünsche können zeitnah erfüllt werden angesichts von rund 20 000 Trafostationen im gesamten Versorgungsgebiet.

Als nächstes werden Stationen in Falkensee, Brieselang, Wustermark, Dallgow-Döberitz und Schönwalde-Glien gestaltet. Dazu liefen jetzt die Vorbereitungen und Motivabstimmungen, so Klemmer. Die Edis Netz GmbH arbeitet bei der Gestaltung der Stationen mit vier Dienstleistern zusammen.

Von Andreas Kaatz