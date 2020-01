4. Bücherwinter in der Alten Schule ist gestartet

Ribbeck

Der 4. Ribbecker Bücherwinter in der Alten Schule, Am Birnbaum 3, hat begonnen. Mit einem Kracher: Bis zum 21. März ist dort die Ausstellung „Die Abrafaxe – Auf Weltreise“ zu sehen. Die unglaubliche Reise der Abrafaxe beginnt 1976 im Mosaik. Seitdem erleben Abrax, Brabax und Califax auf ihren Reisen durch Länder und Zeiten spannende Abenteuer. Sorgfältig recherchierte Geschichte und detailreiche Comicbilder sind das Einzigartige dieses unterhaltsamen, unvergleichlichen Comics. Die Abrafaxe, die endlose Erfolgsstory eines Comictrios aus Deutschland, wird heute in viele Sprachen übersetzt.

Bis Ende März werden diverse Veranstaltungen rund ums Buch in Ribbeck angeboten. Auf der einen Seite sind es ganz klassische Formate, wie Lesungen, Vorträge und Gespräche mit Autoren, aber ebenso gibt es Veranstaltungen, die eine Brücke zwischen Musik und Literatur schlagen oder die Theaterarbeiten und Rezitationen mit Schauspielern bieten.

Der Fall Fontane

Am Samstag, dem 1. Februar, beginnt um 15 Uhr eine Krimilesung aus Johannes Wilkes Buch „Mord unterm Birnbaum – Der Fall Fontane“. Vergnügt radelt Hauptkommissar Mütze mit seinem Freund Karl-Dieter durch die Mark Brandenburg, als sie unter dem Birnbaum von Ribbeck eine grausige Entdeckung machen.

Nur einen Tag später folgen um 15 Uhr Schlagerkracher aus den 20er und 30er- Jahren: „Die Wilden Witwer – Ich steh’ im Schnee.“Zum Programm gehören internationale Winterlieder, Neujahrskracher und Operettenhits.

Am Sonntag, dem 23. Februar, um 15 Uhr sind die Marionetten zu Gast. Das Programm heißt: „1911 – 109 Jahre Sturz des Birnenbaums – Die wahre Geschichte vom Birnbaum.“

Das Leben als Paar

Eine Lesung aus dem Buch „Der Mond ist ein Berliner“ von Thorsten Harmsen gibt es am 1. März ab 15 Uhr. Schon für seinen Bestseller »Neulich in Berlin« verwandelte Torsten Harmsen seine Beobachtungen aus dem täglichen Großstadtwahnsinn in pointierte und äußerst lesenswerte Geschichten. Dieses Buch versammelt nun mehr als 100 neue Berlin-Glossen.

Am Frauentag, dem 8. März, heißt es ab 15 Uhr „ Susann Kloss – Keine Hochzeit ist auch keine Lösung.“ Die Schauspielerin begibt sich auf eine beherzte Mission und sinniert auf amüsante Weise über das Leben als Paar.

Das komplette Programm des 4. Bücherwinters ist zu finden unter www.alteschule-ribbeck.de.

Von Jens Wegener