Die seit gut zwei Jahren leerstehende Gaststätte „Fontane“ an der Bundesstraße 5 in Ribbeck ist ausgebrannt. Um 9.04 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und zu einem Gebäude-Großbrand gerufen. Schon vier Minuten später war die Freiwillige Feuerwehr Ribbeck am Ort des Geschehens und begann mit den Löscharbeiten. Noch ist unklar, warum das Feuer ausgebrochen ist. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

„Am Gebäude entstand Totalschaden“, sagte Einsatzleiter Rico Pomrehm. Die Gaststätte stammt noch aus DDR-Zeiten und war in einem schlechten Zustand. Ob das Feuer durch einen technischen Defekt in dem heruntergekommenen Haus oder nach einer Brandstiftung ausbrach, ist bisher noch offen.

Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz

„Wenn die Nachlöscharbeiten beendet sind, werden wir das Gebäude mit Vertretern der Bauordnungsbehörde und der Kriminalpolizei abgehen und die Sicherungsmaßnahmen besprechen“, sagte Pomrehm.

An den Löscharbeiten waren die Feuerwehreinheiten aus Nauen beteiligt. Es rückten die Kameraden aus der Kernstadt, aus Berge, Bergerdamm, Ribbeck, Markee, Börnecke, Klein Behnitz und Gohlitz an. Zwei Polizei-Fahrzeuge sperrten die B 5 in beiden Fahrtrichtungen ab. Zeitweilig sammelten sich an den Absperrungen einzelne Schaulustige, die von den Beamten gebeten wurden, den Einsatzort zu verlassen.

Der angeforderte Rettungswagen wurde nicht gebraucht. Der Landkreis Havelland schickte einen Gerätewagen mit Atemschutztechnik. Der Kreisbrandmeister war vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen, Gas-, Wasser- und Stromtechniker überprüften die jeweiligen Leitungen. „Es sind 53 Feuerwehrleute mit 16 Fahrzeugen im Einsatz“, sagte Einsatzleiter Rico Pomrehm.

Gelände galt in Ribbeck als Schandfleck

Der Eigentümer der Gaststätte, die nur wenige Meter entfernt vom Schloss Ribbeck steht, war vor etwa zwei Jahren verstorben, das Grundstück ging in den Besitz des Landes Brandenburg über. Für die Ribbecker und die Touristen war das Gelände ein Schandfleck, weil sich niemand gekümmert hat.

Bekannt ist, dass der Landkreis Havelland schon seit längerer Zeit gewillt ist, das Areal in Ribbeck zu erwerben. Wie jetzt zu erfahren war, hat der Kreisausschuss zuletzt diese Absicht unterstützt, so dass der Kreistag demnächst darüber entscheiden soll. Über den Kaufpreis ist nichts bekannt.

Von Jens Wegener und Vivien Tharun