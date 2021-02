Ribbeck

In Ribbeck rollen die Baufahrzeuge, denn die Baumaßnahmen für das alte neue B-Plan-Gebiet „Flurweg“ haben begonnen. Die Ausdehnung des Wohngebiets erkennt man bereits an den großzügigen Erdflächen, die jüngst von einer Planierraupe freigeschoben wurden.

Gleich hinter dem östlichen Ortseingang des wohl berühmtesten Dorfs im Havelland entsteht derzeit ein kleines Wohngebiet für zehn Einfamilienhäuser.

Viele Hoffnungen

Von den Arbeiten an der Wendeanlage, die voraussichtlich Ende Mai fertiggestellt sein werden, machten sich am Donnerstag Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN) gemeinsam mit Ribbecks Ortsvorsteher Gordon Gaschler (LWN) ein eigenes Bild.

„Wir erhoffen uns von dem Baugebiet natürlich, dass junge Familien hierher nach Ribbeck ziehen. Und wir hoffen vordergründig, dass gerade die Vereine und die Feuerwehr von dem Nachwuchs profitieren“, sagt Gordon Gaschler.

Gordon Gaschler (l.) und Manuel Meger schauten sich auf der Baustelle um. Quelle: Norbert Faltin

Im Moment kann man die Erschließungsarbeiten für die Grundstücke bereits erkennen, mit Leitungen für Trink- und Schmutzwasser, Straßenbeleuchtung und Strom. Auch vorbereitende Maßnahmen für eine Bypass-Straße nebst Wendeanlage werden in diesen Tagen getroffen.

Zehn Häuser sollen entstehen

Manuel Meger sagt: „Ich bin sehr gespannt auf das neue Wohngebiet. Dabei ist mir wichtig, dass sich Baugebiete nicht nur in der Kernstadt entwickeln können, sondern auch in Ortsteilen wie hier in Ribbeck. Dadurch wird erreicht, dass wir die Bevölkerung auch in den Ortsteilen halten können. Dies alles parallel zur positiven Entwicklung in der Kernstadt.“ Mittlerweile verzeichnet Nauen einschließlich der dazugehörigen 14 Ortsteile rund 19000 Einwohner, rechnete Manuel Meger vor.

Zehn Einfamilienhäuser sollen im Flurweg Ribbeck in Kürze entstehen, wobei die angebotenen Grundstücke noch zum Verkauf bereit stehen. Die Grundstücke bewegen sich in der Größenordnung von 730 bis 1000 Quadratmeter und sollen hauptsächlich junge Familien ansprechen. Die Kaufpreisvorstellung der Stadt liegt bei mindestens 70 Euro pro Quadratmeter.

Auch Erbbaupacht möglich

Die Grundstücke werden dabei nicht nur zum Verkauf angeboten. „Der Bauherr kann sich ebenso dafür entscheiden, sein Grundstück für 99 Jahre über die Erbbaupacht zu erwerben“, erläutert der Bürgermeister. In der Ausschreibung wurden zudem Kriterien festgelegt, wonach nicht nur der Kaufpreis entscheidend ist. Er werde nur mit 50 Prozent gewertet. Der Familienstatus werde dagegen mit 30, die Ortsansässigkeit mit 20 Prozent gewertet, so der Bürgermeister.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadt hat lange versucht, an dieser Stelle eine Straße zu entwickeln. Seit 2008 lag der Plan im Dornröschenschlaf. Der B-Plan wurde nochmals geringfügig geändert, jetzt geht es in der Sache jedoch voran. „Der ursprünglich geplante Erdwall von fünf Metern Höhe wurde gemeinsam mit dem Ortsbeirat auf eine Höhe von zwei Metern heruntergeplant, um das Gesamtbild des Ortseingangs zu erhalten. Auch sah der alte B-Plan zwölf Grundstücke vor. Inzwischen sind es nur noch zehn, nachdem man die Parzellen neu zugeschnitten hat“, sagte Bürgermeister Meger.

Nähere Informationen und Kontakt: stadtplanung@nauen.de, Telefon 03321 / 408-213 oder liegenschaften@nauen.de, Tel. 03321/408-249

Von MAZ Havelland