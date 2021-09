Ribbeck

Die Birne soll das Marketing-Symbol es Havellandes werden. Und Bänke in Form einer Birne in jeder Kommune des Landkreises der Kommunikation zwischen den Generationen dienen. So stellt sich das Michael Stober aus Gross Behnitz vom Landgut Stober vor und erläuterte seinen Vorschlag. Es war nur einer von vielen Ideen, die beim ersten Workshop des Demografie-Forums Havelland im großen Saal des Schlosses Ribbecks am Sonnabend vorgetragen wurden.

2018 wurde das Demografie-Forum Havelland auf Schloss Ribbeck gegründet. Mit dem Ziel, wie Landrat Roger Lewandowski (CDU), erklärte, mit allen beteiligten Kommunen des Landkreises in den Bereichen Mobilität, Gesundheit, und Pflege sowie Wohnen und Wohnumfeld, Projekte anzustoßen, um den demografischen Herausforderungen wirksam begegnen zu können. „Jetzt wo wir wieder zusammenkommen können, wollen wir das Förderprogramm mit Leben füllen“, so der Landrat.

Dialog für Wünsche der Havelländer

„Wir wollen die Lebensqualität auf dem Land, aber auch in unseren Städten für die Bürger verbessern und vor allem: Wir wollen den Dialog zwischen den Generationen fördern“, sagte Lewandowski. Und forderte Gemeindevertreter, Verbandsvertreter und Bürger auf, „die in den Dörfern, Gemeinden und Städten wirken und am besten wissen, was es vor Ort gebraucht wird“, sich mit Ideen einzubringen.

Organisiert das Demografie-Forum Havelland: Sabine Kosakow-Kutscher. Quelle: Ulrich Hansbuer

Insgesamt über 90 000 Euro hat der Landkreis dafür zur Verfügung gestellt. Organisatorisch laufen die Fäden des Forums bei der Demografie-Beauftragten Sabine Kosakow-Kutscher in der Landkreisverwaltung zusammen. „Wir helfen bei der Antragsstellung und wir begleiten die Projekte“, meinte Sabine Kosakow-Kutscher. Ziel sei es, mit Partnern im Demografie-Forum und Akteuren vor Ort, ein zukunftsorientiertes Havelland für seine Bürger zu gestalten, so Lewandowski.

Bürgerbus soll häufiger auf Tour gehen

Mit viel Engagement waren die Anwesenden dann beim ersten Workshop auch dann bei der Sache. Harald Brockmann aus Zeestow würde mit den Fördergeldern gerne den Bürgerbus öfter fahren lassen. Lastenfahrräder zur Ausleihe, mehr Fahrradwege, mehr Mitnahmebänke für Mitfahrende, lauteten andere Vorschläge, dazu E-Bike Ladestationen, Rad-Rastplätze oder der barrierefreie Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus. Aber auch öffentliche Veranstaltungen, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit sowie kleine Digitalisierungsprojekte, wie eine Mitfahr-App können Fördergeld erhalten.

Auf Schloss Ribbeck traf sich am Sonnabend Teilnehmer am Demografie-Forum Havelland. Quelle: Ulrich Hansbuer

Einen Raum im Gemeindehaus für den mobilen Friseur, Physiotherapie, Fußpflege oder Landärzte oder -ärztinnen zur Sprechstunde, auch per Telemedizin – Ortsvorsteherin Dagmar Möller aus Damm, Gemeinde, Friesack, erläuterte ihre Idee.

Boule-Bahn als Treffpunkt

Und Brigitte Block aus Seeburg plädierte für eine Boule-Bahn. „Da würden sich Jung und Alt dann beim Spiel im Ortskern treffen“, sagte die Vorsitzende des Seniorenbeirates. Antje Schulze von den Landfrauen diskutierte vor der Tafel mit Ehrenamtlichen: Mehr Anerkennung, vielleicht auch ein Kaffeeklatsch, bezahlt aus den Fördermitteln, zur Würdigung und Motivation der Ehrenamtlichen, so Wünsche, die sie auf die Tafel pinnte.

Ideen für das Ehrenamt an einer Pinnwand gesammelt. Quelle: Ulrich Hansbuer

„Die Projekte und Maßnahmen sollen gemeindeübergreifend erarbeitet und durchgeführt werden, nachhaltig wirkend angelegt sein und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern“, erklärte Sabine Kosakow-Kutscher. Die maximale Förderhöhe beträgt 5 000 Euro pro Antrag und je Kommune/Ortsteil oder Quartier. Viermal im Jahr will der Lenkungsausschuss zusammenkommen, um die entsprechen Wünsche zu beurteilen.

Broschüre ist förderwürdig

Die Broschüre Leitbild Garlitz 2030, erstellt von Michael Duhr, Gudrun Lewwe und dem Ortsbeirat – auch das wäre ein gutes Beispiel, das förderungswürdig ist, so Landrat Lewandowski. Ein Ort des Dialoges, ein Ort mit Wiedererkennung – und das in Form der Birne aus Ribbeck. Sie würden an der Bank-Idee noch arbeiten, den Prototyp gäbe es noch nicht. Michael Stober ist überzeugt, dass das auch die Generationen in den Orten des Havellands zusammenbringen würde. Der Lenkungsausschuss wird zu gegebener Zeit darüber entscheiden.

