Berge

Von Flammen, die aus dem Motorraum seines Fahrzeuges schlugen, wurde der Fahrer eines VW am Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 5 überrascht. Er war gegen 7.20 Uhr aus Spandau in Richtung Friesack unterwegs, als er in Berge einen Brandgeruch wahrnahm. Er stoppte seinen Pkw dann zwischen Berge und Ribbeck, als die Flammen zu sehen waren.

Inzwischen verständigte Feuerwehrleute konnten das Feuer löschen. Der Fahrer blieb unverletzt. Als Ursache des Feuers wurde ein technischer Defekt ermittelt. Die B 5 war kurzzeitig vollgesperrt, dann erfolgte eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn.

Von MAZ online