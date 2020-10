Ribbeck

Ein Konzert geht zu Ende und keiner klatscht. Vor Ergriffenheit über das Gehörte, über diesen Ton, der die Sonate für Viola und Klavier von Dimitri Schostakowitsch beendet. Für diesen besonderen Moment haben die Musiker Daniel Mögelin und Frank Wasser gesorgt, sie gaben am Sonnabend im Saal des Schlosses Ribbeck ein Konzert. Und sie erhielten nach diesem Innehalten des Publikums dann natürlich doch den verdienten Beifall.

Die Havelländischen Musikfestspiele hatten zu dem Konzert eingeladen. „Endlich wieder ein richtiges Konzert.“ Das sagten sich Zuhörer wie Musiker zugleich. „Nach mehr als einem dreiviertel Jahr war das mein erstes öffentliches Konzert“, sagte der Pianist Frank Wasser. Zwar wird täglich geübt, aber das Spiel vor und mit dem Publikum ist etwas ganz anderes.

Konzert mit Sicherheitsabstand. Quelle: Marlies Schnaibel

Für das Konzert in Ribbeck hatten die beiden Musiker ein Programm zusammengestellt, das Werke von Giganten der Musikgeschichte verband. Die Sonate für Viola und Klavier hatte Dimitri Schostakowitsch 1975 kurz vor seinem Tode komponiert, es ist ein Werk, das den Übergang vom Leben zum Tode erahnen lässt. In der Bratschensonate nimmt der Komponist auch Bezug auf Bach und Beethoven.

Bach und Bratsche

Werke von diesen beiden Komponisten waren in Ribbeck vor der Schostakowitsch-Sonate erklungen. Im ersten Teil des Konzerts waren die Musiker als Solisten aufgetreten. Daniel Mögelin spielte die 1. Suite, die Johann Sebastian Bach für Solo-Viola geschrieben hatte, als ein einfühlsames Werk, das erfüllt ist von einem Universum zwischen Verlorenheit und Zuversicht. Danach bot Frank Wasser die berühmte Mondscheinsonate Beethovens. Es ist ein Werk, das scheinbar eingängig und leicht daherkommt, aber das schwer zu spielen ist bis zu seinem furiosen Schluss. Ein bisschen Beethoven-Ekstase hat der Komponist auch in dieses Stück gelegt.

20 Jahre Musikfestspiele

Zwei Künstler boten hier ihrem Publikum einen Nachmittag mit großartiger Musik – großartig gespielt. Die Havelländischen Musikfestspiele, vor 20 Jahren von Frank Wasser ins Leben gerufen und heute von Madleen Fox geführt, hielten damit an ihrem Konzept fest: Unterhaltung auf höchsten Niveau.

Die Jubiläumssaison der Musikfestspiele stehen in diesem Jahr wie alle Kulturveranstaltungen unter dem Dirigat der Corona-Pandemie. Im Frühjahr und Sommer mussten die Konzerte abgesagt werden, jetzt wird wieder gespielt – aber mit deutlich reduzierter Besucherzahl, die zugelassen ist. So ist der Zustand „Ausverkauft“ zwar schneller erreicht, sagt aber wenig über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens aus. Am 10. Oktober gibt das Brandenburgische Klaviertrio im Schloss Nennhausen zwei Konzerte, beide ausverkauft. Auch im Dezember sind für Konzerte in Nennhausen und Groß Ziethen bereits alle Karten vergeben.

Noch 13 Veranstaltungen in diesem Jahr

Einige Veranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben, so der Auftritt mit Jasmin Tabatabai und den David-Klein-Quartett in Groß Behnitz. 13 Termine stehen bei den Havelländischen Musikfestspiele für 2020 noch im Programm. Das festliche Abschlusskonzert mit dem Havelland-Ensemble lädt für den 20. Dezember noch einmal nach Ribbeck.

Am 3. Oktober viel besucht: Freiluftausstellung 30 Jahre deutsche Einheit im Schlossgarten Ribbeck Quelle: Marlies Schnaibel

Im Schloss Ribbeck wird am 10. Oktober ein Ausstellung mit Malerei, Relief, Grafik und Kinetischen Objekten von Gerhard Göschel eröffnet. Im Schlossgarten ist die Ausstellung „30 Jahre Deutsche Einheit“ bis Ende des Monats zu sehen.

Von Marlies Schnaibel