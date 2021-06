Ribbeck

Außergewöhnlichen Besuch hatten einige Ribbecker in den vergangenen Tagen. Wie berichtet, stolzierte ein Storch über mehrere Grundstücke und klopfte teils wie wild an die Scheiben der Terrassen. Ein Verhalten, das nicht eben typisch ist für ein Wildtier. Und so sind die Ribbecker durchaus skeptisch und vorsichtig, wie auch Jeannette Bartkowiak. Sie vermutet, dass es ein Storch auf der Suche nach einem Weibchen ist. Ungefähr fünf Minuten lang habe der Storch gegen ihre Scheiben geklopft.

Die Ribbecker leben schon seit vielen Jahren in friedlicher Koexistenz mit Störchen und erfreuen sich an ihnen. So ist unter anderem der Horst auf dem Brennereischornstein seit Jahren einer der erfolgreichsten im Osthavelland, was das Brutgeschäft betrifft. Im Vorjahr wurde das Nest erneuert und trotzdem in diesem Jahr wieder angenommen. Von dort ist der Wanderstorch aber offenbar nicht.

Heftig an die Scheiben geklopft

Eine Station, die er anlief, war auch das Haus von Waltraut Milde. „Der Storch hatte schon sehr heftig an die Scheiben geklopft“, sagt sie. Nun aber habe sie ihn bereits seit Längerem nicht mehr gesehen. „Wahrscheinlich hat er jetzt eine Partnerin gefunden“, meint sie.

Auf den Rat der Storchenfreunde vom Nabu hin klebte sie die Scheiben, die in Storchenhöhe sind, mit Zeitung ab, damit sich Adebar nicht mehr darin spiegeln kann. Genau das rät die Nabu-Storchenbeauftragte Claudia Jörg auch anderen, auf deren Grundstücken der Storch auftaucht. „Man sollte versuchen, ihm die interessanten Sachen zu entziehen und die Scheiben provisorisch mit Pappe abzudecken. „Auf diese Weise verleidet man ihm den Aufenthalt, denn sonst fällt er auf sein eigenes Spiegelbild herein“, sagt sie. Der Storch könnte sowohl eine Partnerin vermuten als auch einen Rivalen.

Vielleicht auch gefüttert worden

Aber noch etwas anderes könne die Ursache für das auffällige Verhalten sein. Möglicherweise sei der Storch in der Vergangenheit gefüttert worden, sagt Claudia Jörg. „Der Storch hat eventuell gelernt, dass die Menschen reagieren, wenn er klopft.“

Trotzdem habe er nichts auf der Straße zu suchen, meint sie und rät dazu, unter Umständen den Vogel im Garten ganz vorsichtig zurückzudrängen. Nach einem Gespräch mit Roland Weigel, der in Oberhavel in einer Aufzuchtstation tätig ist, empfiehlt sie dazu, eine Decke vor sich zu halten. „Man sollte aber immer Abstand halten und ihm die Möglichkeit geben, dass er abfliegen kann“, sagt sie.

Keinesfalls in Bedrängnis bringen

Denn wenn er sich bedrängt fühle, könne es sein, dass er sich wehrt. Zumindest von verletzten Störchen oder von welchen, die schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, sei in Einzelfällen bekannt, dass sie mit ihrem spitzen Schnabel in Richtung Füße picken können. „Und auf gar keinen Fall sollte man den Storch füttern“, sagt sie.

Dass sich ein Storch so verhält wie der in Ribbeck, komme schon ab und zu mal vor, meint sie. Unter anderem ist ein Fall aus Friesack bekannt. 2005 spazierte ein Storch eine Zeit lang fast jeden Morgen über den Marktplatz. Dabei hackte er wie wild gegen Scheiben, wobei er sich auch den Schnabel blutig schlug. Selbst Blumenkübel waren vor ihm nicht sicher. Vom benachbarten Storchennest stammte er jedenfalls nicht.

