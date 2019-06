Ribbeck

Sie ist jung, sie ist blond, sie ist hübsch: Klara Franz ist das neue Gesicht der Ribbecker Schlossfestspiele. In ihrer sechsten Spielzeit kehrt das Theaterfestival zu den Anfängen zurück: Mit „Effi Briest“ waren die Ribbecker Schlossfestspiele 2014 gestartet, nun legen sie die erfolgreiche Produktion im Fontanejahr erneut auf.

Neue Darsteller

Regisseur Claus Stahnke hat bei der Wiederaufnahme des Stückes vieles erneuert. So wurde nach fünf Jahren Pause eine neue Hauptdarstellerin gesucht –und in der 24-jährigen Klara Franz gefunden.

Die junge Frau aus Essen setzte sich bei einem Casting in Berlin gegen zahlreiche Mitbewerberinnen durch. Klara Franz hatte in Berlin die Schauspielschule Der Kreis Berlin, die Fritz-Kirchhoff-Schule besucht und in Amerika am The Acting Corps in Los Angeles Erfahrungen gesammelt. Die sportlichen, tänzerischen und musikalischen Kenntnisse kommen ihr bei der Effi-Rolle zu gute. Nun steht sie vor ihrer ersten großen Hauptrolle.

Tägliche Proben

„Ich freue mich unglaublich darauf und bin sehr dankbar für die Chance, die mir damit gegeben wurd, in der Bühnenversion eines solchen literarischen Werks mitzuwirken und das auch noch im Fontane-Jahr und an so einem markanten Ort", freut sich Klara Franz. Seit einigen Tagen wird täglich in Berlin mit ihren Kollegen und Regisseur Claus Stahnke geprobt.

Effi auf Gastspielreise

In der Hauptrolle muss sie sich an 15 Terminen beweisen. „Effi Briest“ stehen im Juli und im August auf dem Spielplan der Schlossfestspiele, außerdem sind weitere Gastspiele in ganz Brandenburg geplant. Premiere hat das Stück in Ribbeck am 12. Juli.

In einigen Rollen sind in diesem Sommer bekannte Gesichter zu sehen. Vom Ensemble aus dem Jahr 2014 sind Veit Stiller als Vater Briest, Andre Vetters in seiner Rolle als Baron von Innstetten und Ute Beckert als Johanna und Sängerin Marietta Trippelli wieder dabei.

Von Amadeus bis zum Sommernachtstraum Mit der Aufführung von Theodor Fontanes „Effi Briest“ begannen die Schlossfestspiele Ribbeck im Jahr 2014. In den Folgejahren waren zu sehen: „Amadeus“, als Gastspiel „Sommernachtstraum“, dann „Romeo und Julia“ und im vergangenen Jahr „Die drei Musketiere“. Im Jahr 2019 wird „Effi Briest“ in Ribbeck am 12., 13. und 14. Juli sowie am 19., 20. und 21. Juli gezeigt. Mehr unter www.schlossfestspiele-ribbeck.de

Und auch echte Pferde wird es in der 2019er-Fassung geben: Eine Kutsche wird von den Friesen Truus und Tonnis gezogen. Die Kutsche wird von Hans-Jürgen Masson professionell gefahren, das ist bei den Schlossfestspielen dank einer Kooperation mit dem Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse möglich. Auf dem dortigen Paradeplatz wird „Effi Briest“ am 10. August aufgeführt. Gezeigt wird das Stück zudem unter anderem am Jagdschloss Grunewald, auf der Burg Beeskow, im Neuruppiner Tempelgarten und zur Landesgartenschau in Wittstock.

Von Marlies Schnaibel