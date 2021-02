Ribbeck: Bei einem Ortsrundgang zeigt Ortsvorsteher Gordon Gaschler, welche Pläne es im Dorf gibt. Dabei hat die MAZ auch mit Ribbeckern gesprochen, was ihnen in ihrem Dorf „schmeckt“ und was eher nicht. Im Rahmen der MAZ-Serie „Dörfer an der B5“ waren wir vor Ort.