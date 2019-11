Richtfest: Neue Kita in Berge soll im Herbst 2020 fertig sein

Berge

Der Bedarf an Kita-Plätzen in der Stadt Nauen ist weiterhin groß. Nachdem im Ortsteil Groß Behnitz eine neue Einrichtung entstanden und die bisherige saniert worden ist, wird jetzt eine weitere Kita mit 41 Plätzen in Berge am Sportplatz errichtet. Am Dienstag wurde für das neue Haus das Richtfest gefeiert.

Unter dem Beifall zahlreicher Einwohner, vieler Baubeteiligter, Vertreter des öffentlichen Lebens und der Stadtverwaltung Nauen verlas Silvio Stolper von der Zimmerei Menz aus Wenzlow den Richtspruch. „Es waren wackre Handwersleut‘, die auf ihre Kunst vertraun“, verkündete er. Den traditionellen „letzten Nagel“ schlugen indes Staatssekretärin Ines Jesse ( SPD), Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN) und der Ortsvorsteher von Berge Peter Kaim (LWN+B) ins Dachgebälk.

Stabile Zeiten stehen bevor

Ines Jesse hatte gute Botschaften für die Eltern im Gepäck. „Wir haben eine neue Landesregierung, der neue Koalitionsvertrag steht. Und wir haben stabile Zeiten vor uns. Gerade in den Bereichen Kitaplätze und Schulgebäude wird die Landesregierung auch künftig investieren“, sagte Ines Jesse an ihrem letzten Tag als Staatssekretärin für Infrastruktur.

„Gerade im Kitabereich wird sich noch einiges verändern. So wird der Betreuungsschlüssel verbessert im Kita- und Krippenbereich. Wir werden in Zukunft an der Beitragsfreiheit arbeiten“, kündigte Jesse an. Ab 2024 werde dann der gesamte Kitabereich beitragsfrei sein.

Stolz auf das Erreichte

„Am 25. September erst haben wir hier den ersten Spatenstich gefeiert und ich bin ein wenig stolz darauf, dass es die Bauleute innerhalb von sieben Wochen geschafft haben, das Gebäude so weit fertigzustellen, dass wir heute das Richtfest feiern können, was in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist“, lobte Bürgermeister Meger.

Im Februar 2018 sei in Groß Behnitz eine baugleiche neue Kita mit 41 Plätzen geschaffen worden. „Das dortige alte Kita-Gebäude wurde bis letzten September ebenfalls saniert, ebenso die alte Kita in Wachow, in die die Kinder letzte Woche wieder zurück gezogen sind“, zählte der Bürgermeister auf.

Mitte September fertig

Ortsvorsteher Kaim freute sich ob der großen Teilnehmerzahl und lud die Gäste zum Beisammensein ein. Laufen die Arbeiten weiterhin nach Plan, dann wird der Neubau voraussichtlich Mitte September 2020 fertig sein. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 974 000 Euro.

Weitere Kitas sind in Nauen unter anderem an der Schillerstraße nahe der Hamburger Straße geplant. Dort sollen im Wohngebiet Luchblick II etwa 171 Plätze entstehen und ab August 2020 auch eine Kita in der Paul-Jerchel-Straße. Diese ist auf dem ehemaligen Gelände des Gemeinschaftswerkes geplant und soll 96 Plätze bieten. Damit werden die Gesamtkapazitäten in der Stadt voraussichtlich eine Weile ausreichen.

Zuzug hält an

Allerdings muss die Kommune den Bau weiterer Kitas im Auge behalten, denn der Zuzug nach Nauen wird wohl nicht abreißen. Davon zeugen auch die Diskussionen im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes. Somit könnten noch bis zu 8000 Einwohner hinzu kommen.

Von Andreas Kaatz