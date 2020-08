Nauen

Nach dem Rücktritt ihres langjährigen Vorsitzenden Oliver Kratzsch vor wenigen Tagen hat die Nauener SPD die Weichen für die künftige politische Arbeit gestellt. Neuer Fraktionsvorsitzender ist der Markeer Robert Borchert (35). Ebenfalls einstimmig zum Stellvertreter gewählt wurde Torsten Fleischer (39) aus der Kernstadt. Als Nachrückerin für Oliver Kratzsch in der Stadtverordnetenversammlung Nauen verstärkt Ilse Gerlach (66) aus Groß Behnitz die SPD-Fraktion. Robert Borchert nimmt jetzt auch einen Sitz im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung ein.

„Nauen wächst aktuell so stark wie noch nie in seiner langen Geschichte. Die Stadt wird sich im Zuge des anhaltenden Zuzugs verändern. Die SPD hat den Anspruch, die Bürger auf diesem Weg mitzunehmen und aktiv an Lösungen zu arbeiten“, so der neue Fraktionschef.

Kritik am Bürgermeister

Dies gelte auch für die soziale Stadtpolitik, die in den letzten Jahren zum Erliegen gekommen sei. „Die Entwicklung eines neuen Leitbildes sollte auch unter Corona-Bedingungen weiter vorangetrieben werden. Die Möglichkeiten zur digitalen Beteiligung der Einwohner sind bislang nicht einmal ansatzweise genutzt worden“, kritisiert Borchert.

Insbesondere müsse auch die Frage nach der Weiterentwicklung des Schulstandortes Nauen zeitnah beantwortet werden. So habe nicht nur die Käthe-Kollwitz-Grundschule ab diesem Schuljahr erstmalig drei erste Klassen zu verkraften, auch die Arco-Schule werde trotz der erheblichen Einschränkungen durch die Bautätigkeit mit einer zusätzlichen Grundschulklasse belastet. „Es wird Zeit, dass sich der Bürgermeister endlich einer ehrlichen Diskussion stellt“, so Robert Borchert.

Von Jens Wegener