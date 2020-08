Sanddorn am Nauener See

Nauen

Der Nauener See ist klein und liegt versteckt hinter einem Gewerbegebiet. Aber er ist ein idyllisches Plätzchen in der Stadt, In diesen Tagen leuchtet der Sanddorn mit seinen Früchten in der Sonne.

Der Sanddorn gilt als die Zitrone des Nordens, wird aber auch in Brandenburg angebaut und verarbeitet. In Petzow sitzt einer der größten Sanddorn-Betriebe Deutschlands.

Anzeige

In Nauen lohnen die Vorkommen nicht für die industrielle Verarbeitung, hier bleibt der Sanddorn schönes Fotomotiv.

Von Marlies Schnaibel