Quermathen

Ahnungslos war Wolfgang Schubert (62) wie jeden Tag auf die Koppel hinter seinem Haus gegangen – dann der Schock. Kamerunschaf Schecke (8) lag tot mit abgenagtem Hals in einer Blutlache.

Früh morgens um sieben, am Pfingstsonnabend, war die Welt in Quermathen noch in Ordnung. Friedlich wie immer graste Schecke mit ihrem erst zwei Wochen altem Lämmchen auf der Wiese. Übermütig tobte das Baby-Böckchen mit den anderen zwei Lämmern von dem anderen Mutterschaft. Auch Schafbock Erwin war wie immer mittenmang. Vor acht Jahren hatten Wolfgang Schubert die kleine Kamerunherde gekauft.

Mit abgenagtem Hals liegt Schaf Schecke auf der Wiese direkt neben dem Wohnhaus. Ob der Täter ein Wolf war, muss die Auswertung der vor Ort genommenen Spuren erst ergeben. Quelle: Privat

Früh, am Pfingstsonnabend, waren Wolfgang Schubert und Gabi Kurzbuch mit dem Auto von Quermathen nach Oranienburg gefahren. „Dort stieg ich in den Zug, um meine Eltern zu besuchen“, sagt Gabi Kurzbuch. Gegen neun Uhr ist Wolfgang Schubert zurück in Quermathen. Die Schafswiese liegt direkt hinter seinem Haus. „Die Schafe waren sehr unruhig und ich sah, dass das gescheckte Muttertier fehlte. Ich hab es erst nicht gesehen, weil es hinter der Wurzel auf der Koppel lag. Dann sah ich die Beine hinter der Wurzel hervorlugen und das Blut“, sagt Wolfgang Schubert.

Geistesgegenwärtig nimmt er gleich Kontakt zu einem Förster aus der Region auf. „Er hat gesagt, ich soll nichts anrühren. Er kümmert sich“, sagt Wolfgang Schubert. Schon gegen 12 Uhr am gleichen Tag bekam er einen Anruf vom Wolfsgutachter, der auch schon kurze Zeit später in Quermathen auf der Schafkoppel stand. Er habe Fotos gemacht, den Zaun kontrolliert und nach Löchern gesucht, ob sich der „Schafstöter“ unter dem Zaun durchgegraben hat. „Doch weder unter dem Zaun noch im Zaun haben wir ein Loch gefunden“, sagt Wolfgang Schubert. Auch Proben aus den Bisswunden habe der Gutachter genommen und Haare eingetütet. Mehrere Stunden soll er vor Ort gewesen sein.

Noch ist unklar, ob ein Wolf der Täter war

Ob Schaf Schecke von einem Wolf gerissen wurde, ist aber noch unklar. „Es soll bis zu einem dreiviertel Jahr dauern, bis die genommenen Proben ausgewertet sind“, sagt Gabi Kurzbuch. Und dann wartete gleich die nächste Sorge auf das Paar. Was passiert mit Scheckes Lämmchen? Doch da hatte das Paar Glück im Unglück. Das andere Mutterschaf hat das Kleine angenommen. Gabi Kurzbuch hat eine Vermutung, warum Schaf Schecke angegriffen wurde und nicht ihr Jungtier. „Sie war ein mutiges Schaf und hat sich bestimmt schützend vor ihr Kleines gestellt“, sagt Gabi Kurzbuch. Seit dem Angriff sei die kleine Herde ängstlich. „Wir konnten die Schafe bisher immer streicheln. Doch sie scheinen noch unter Schock zu stehen, lassen sich kaum anfassen.“

Da war die kleine Herde der Kamerun-Schafe noch vollzählig. Vorne rechts steht Schaf Schecke, das zum Rissopfer wurde. Quelle: Privat

Nachbarn sind in Sorge, dass ein weiteres Tier gerissen werden könnte. In Nähe der Koppel soll ein großer Pfotenabdruck gesichtet worden sein. Viele Quermathener haben Pferde und Hühner. Bei einer jungen Familie sollen demnächst Alpakas einziehen. Ungewöhnlich: Der Riss fand am Tag in unmittelbarer Nähe der Häuser statt. Schnell wurden Wildkameras an Koppeln angebracht. Eine Nachbarin habe sich am Tag, wo Schecke starb, noch gewundert, dass die Schafe so unruhig waren. Auch die Hunde sollen verrückt gespielt haben. „Doch da die Schafe auch unruhig sind, wenn sie gefüttert werden, hat sich niemand Gedanken gemacht“, sagt Gabi Kurzbuch. Auch ihr eigener Hund Conny war an diesem Tag draußen im Garten, den ein Zaun von der Koppel trennt – doch abhalten ließ sich der Schafstöter von Connys wildem Gebell nicht.

Die Riss-Hotline 0172/5641700 ist rund um die Uhr erreichbar

Geschädigte Tierhalter können sich an einen vom Land Brandenburg beauftragten Rissgutachter wenden (www.lfu.brandenburg.de). „Er nimmt unverzüglich nach eingehender Rissmeldung Kontakt zu den betroffenen Tierhalter auf“, sagt Thomas Frey vom Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU). Die Schadenshotline des Landesamtes ist rund um die Uhr ganzjährig geschaltet und lautet: 0172/5641700. Der Rissgutachter leite dann, bei positivem Befund, alle nötigen Maßnahmen für die Entschädigung ein. „Das ist dann nur noch reine Formsache und unkompliziert“, sagt Thomaas Frey. Bei einem Rissvorfall können Geschädigte auch den Landesjagdverband informieren, der dann einen Wolfskundigen vermittelt. Der nimmt auch die Schadensmeldung auf. Geht es um Schadensmanagement und Prävention im Havelland ist Susann Krüger (susann.krueger@lfu.brandenburg.de) vom Landesamt für Umwelt zuständig, Tel. 033201/442 653, 0162/2478521.

Alles über die derzeit vorhandene Wolfstatistik:

https://www.maz-online.de/Lokales/Havelland/Wolfsrisse-im-Havelland-Fuer-2020-zehn-Vorfaelle-gemeldet

Von Jeannette Hix