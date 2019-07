Nauen

Die Feuerwehr hat einen seit mehreren Tagen andauernden Scheunenbrand in Neukammer ( Landkreis Havelland) gelöscht. Am Mittwochabend verließen die Einsatzkräfte die Brandstelle, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Zur Galerie Der Brand von mit Stroh und Heu gefüllten Scheunen in Neukammer konnte auch nach mehreren Stunden nicht gelöscht werden. Er breitete sich auf der trockenen Fläche neben dem landwirtschaftlichen Hof aus und forderte die Feuerwehrleute auch in der Nacht.

Das Feuer war am Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in drei Scheunen mit einer gesamten Grundfläche von rund 1000 Quadratmetern ausgebrochen. Am Mittwochnachmittag hatte die Feuerwehr noch mit einem mehrere Tage langen Einsatz gerechnet. Temperaturen von mehr als 30 Grad hatten den Feuerwehrleuten zu schaffen gemacht. Zwei Männer mussten wegen Erschöpfung den Einsatz abbrechen und kamen ins Krankenhaus. Rund 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Menschen oder Tiere waren beim Ausbruch des Feuers nicht in den Scheunen.

