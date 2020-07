Ribbeck

Am Sonntag, 5. Juli, findet auf Schloss Ribbeck wieder eines der beiden jährlichen Jazz-BBQ’s statt. Das Jazz-Trio „Voyage“ und die Sängerin Jana Wild werden im Konzert zu erleben sein.

Das Schloss Ribbeck erwacht allmählich wieder zum Leben. Der Biergarten hat bereits geöffnet und verwöhnt den Gaumen mit kleinen, leckeren Angeboten. Doch nun macht das Restaurant wieder auf: an den Wochenenden.

Anzeige

Kultur an jedem Sonntag

Nachdem Mitte Juni bereits die „Sommer auf Schloss Ribbeck“-Reihe begonnen hat, bei dem an jedem Sonntag, bis auf die Jazz-BBQ’s und die Schlossfestspiele, bis zum 30. August Veranstaltungen mit freiem Eintritt stattfinden werden, greift das Schloss wieder auf den ursprünglichen Veranstaltungsplan zurück.

Weitere MAZ+ Artikel

Nach der langen Pause geht es endlich weiter – zuerst mit purem Genuss für Leib und Seele beim Jazz-BBQ. Auch in diesem Jahr gibt es wieder zwei Termine – auf den ersten dürfen sich Feinschmecker am Sonntag, 5. Juli, ab 16 Uhr freuen.

Jazz-Konzert für den guten Geschmack

Das Berliner Jazz-Trio „Voyage“ und die Sängerin Jana Wild bieten die stilvolle musikalische Untermalung. Die Musiker des Jazz-Trios sind Absolventen Berliner Musikhochschulen und spielen mit der Instrumentenkombination aus Saxofon, Gitarre und Kontrabass von eingängigen Bossa-Melodien über mitreißenden Swing bis zu loungigen Versionen von aktuellen Popstücken ein breites Repertoire.

Begleitet wird das Programm von der Soulstimme der Jazz-Sängerin Jana Wild. Im Alter von sechs Jahren begann sie eine klassische Klavierausbildung. Neben ihrer Liebe zum Tanz kristallisierte sich schnell ihre Leidenschaft für den Gesang heraus. Daher studierte sie Jazz-Gesang am Konservatorium in Maastricht, sowie in Köln. Mal voller Inbrunst oder ganz fragil und mit Vorliebe in anderen Sprachen will sie das Publikum begeistern.

Aktuelle Ausstellung

Wer seinen Hunger nach Kunst noch nicht gestillt hat, kann zudem die aktuelle Ausstellung im Schloss Ribbeck besuchen. Derzeit sind dort Porträts, Landschaften und Gesellschaftsbilder des Malers Johannes Heisig zu sehen.

Karten für das Jazz-BBQ auf Schloss Ribbeck gibt es im Vorverkauf unter 033 237/85 900 oder auf www.schlossribbeck.de.

Von MAZ