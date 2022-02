Schloss Ribbeck als Ort für besondere Lesungen

Ribbeck

Das Schloss Ribbeck ist durch Fontane dem Literarischen besonders verbunden. So passen sich verschiedene Lesungen in das Jahresprogramm ein.

Mit „The best of...“ geht es Freitagabend los. Dann ist der bekannte Schauspieler Sky du Mont zu Gast und liest ab 17.30 Uhr ausgesuchte Szenen aus seinen letzten fünf Büchern. Das Ganze wurde neu bearbeitet und dramaturgisch zu einem Handlungsstrang verknüpft. Einige Karten für Kurzentschlossene sind noch zu haben.

Ribbecker Literatur-Dinner „Das verspeiste Buch“

Zu einem Literatur-Dinner wird für Sonnabend, den 5. März, eingeladen. Frank Dittmer ist zu Gast, gelesen wird ab 17 Uhr aus „Das verspeiste Buch“.

In dem Literatur-Dinner verbindet sich ein unterhaltsamer, halbszenischer Literaturvortrag mit einem eng darauf abgestimmten Vier-Gänge-Menü Schweizer Art aus der Schlossküche. An Leib und Seele wird der Dinnergast durch den Besuch literarischer Schweizer Bergschauplätze und den Genuss kulinarischer Ribbecker Küchenschätze erquickt.

Frank Dittmer kommt zu einer Lesung nach Ribbeck. Quelle: privat

Frank Dittmer begibt sich bei seiner Lesung in die Schweiz um 1900: Ein Urgroßvater betritt die Szene, der es faustdick hinter den Ohren hat. Nichts kann ihn aus der Ruhe bringen. Auch nicht der derbe Streich, den man ihm in einer Basler Vorort-Pinte nach dem Messebesuch spielt. Da wird ihm wahrhaftig ein Buch zum Menü vorgesetzt. Doch er tritt den lebendigen Beweis an, dass „jeder Witz, der mit einem gemacht wird, in einen Witz verwandelt werden kann, den man seinerseits mit den anderen macht...“.

Der Schweizer Humorist Franz Hohler hat eine kauzig-gemütvolle Geschichte mit pointenreichen Wendungen aufgeschrieben, die geistige mit kulinarischen Genüssen auf das Heiterste verbindet. Der Falkenseer Vortragskünstler Frank Dittmer gibt dem Geschehen Stimme und Gesicht. Frank Dittmer ist Erwachsenenbildner, Sprach- und Sprechkünstler und lebt seit mehr als zehn Jahren im Havelland. Mit seinen halbszenischen Lesungen haucht er literarischen Texten neues Leben ein.

Claudia Michelsen liest in Ribbeck. Quelle: Annette Riedl

In den Frühlings- und Sommermonaten geht es dann vor allem musikalisch im Schloss und im Schlossgarten zu. Aber zum Ribbecker Schlossherbst wird es wieder literarisch. Erinnerungen an und von Marlene Dietrich werden von der bekannten Schauspielerin Claudia Michelsen gelesen.

Lesung zu Marlene Dietrich

Mit ihrer Lesung stellt Claudia Michelsen das Leben einer Frau vor, die sich ein Leben lang systematisch dem Zugriff entzog und immer noch Rätsel aufgibt: Wie konnte sie, deren Liebhaber Erich Maria Remarque, Gary Cooper, Jean Gabin und Yul Brynner hießen, sich als nicht schön bezeichnen? Hatte sie doch mit ihrer übermächtigen erotischen Aura Weltruhm erlangt. Warum zweifelte sie an ihren schauspielerischen Fähigkeiten? Und wie kam es, dass diese umschwärmte Diva ein Leben lang über Einsamkeit klagte? In den Büchern ihrer Erinnerungen hat Marlene Dietrich auf diese und andere Fragen geantwortet, um schonungslos Rechenschaft abzulegen über ihr bewegtes Leben.

Tickets über Telefon 033237/85900.

Von MAZonline