Schlossfestspiele Ribbeck setzen 2022 auf Humor

Ribbeck

„Robin Hood“ war mehr als irgendein Sagenheld. Das Interesse an ihm ist bis in die heutige Zeit ungebrochen, das hat die Theatersaison 2021 den Schlossfestspielen Ribbeck mit vielen Besuchern bestätigt. Sowohl im havelländischen Ribbeck als auch bei den Gastspielorten. Überall gab es viel Applaus für den Helden und das Ensemble.

Weihnachtsprogramm fiel Corona zum Opfer

Ein normales Jahr war es für die Theaterleute trotzdem nicht. Die geplanten Weihnachtsprogramme wurden größtenteils abgesagt. Und mit Blick auf 2022 wird die Normalität weiter auf sich warten lassen.

„Ladies Night“ nach englischem Kinohit

„Was hilft in einer schwierigen Zeit?“, fragen die Theaterleute. Und antworten: „Ein paar Stunden mit Unterhaltung verbringen, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert und uns Lachen lässt. Und das Lachen gesund ist und glücklich macht, ist bewiesen, sogar das Immunsystem wird durch Lachen angeregt.“ Die Schlossfestspiele Ribbeck setzen deshalb auf Humor. Mit „Ladies Night“ zeigen sie eine der erfolgreichsten Komödien des letzten Jahrzehnts. Unter dem Titel „Ganz oder gar nicht“ wurde die britische Filmkomödie 1997 zum Kinohit.

Es geht um fünf Freunde in einer englischen Industriestadt. Kein Job, kein Geld, keine Aussicht auf irgendeinen Erfolg. Da schrumpfen Stolz und Männlichkeit, und das Glück daheim gerät in Schieflage. Als eine Männer-Strip-Show in die Stadt kommt, wittern die Freunde ihre Chance auf Erfolg und schnelles Geld. Nach anfänglich tollpatschigen Versuchen nehmen sie Unterricht bei einem weiblichen Revuestar und perfektionieren ihre Show. Ein Stück über „männschliche“ Schwächen, über Geldnot, Freundschaft, Verzweiflung, Mut.

Premiere in Ribbeck ist für 8. Juli geplant

Die Schlossfestspiele Ribbeck werden „Ladies Night“ sechsmal in Ribbeck und an verschiedenen Gastspielorten Open Air im Sommer 2022 präsentieren. Premiere ist am 8. Juli 2022, bis zum 17. Juli wird in Ribbeck dann vor der Schlosskulisse gespielt. Und das freitags und samstags 19 Uhr und sonntags 15 Uhr,

Der Vorverkauf bei www.reservix.de ist schon geöffnet.

