Klein Behnitz

Immer wenn Dennis Perschall (32), alias Perschi, aus Klein-Behnitz nach Hause kommt, wird er schon sehnsüchtig erwartet: Sein Sohn Pepe (fast 2) will mit ihm auf der Schwalbe Runden durch den Garten drehen. Damit der Knirps bequem sitzt, hat Papa Dennis ihm extra einen Kindersitz angebaut und die Schwalbe auch noch getunt sowie um 35 Zentimeter tiefergelegt. Und wirklich: Kaum sitzt bei Papa der Zwerg auf der Schwalbe, strahlt er bis über beide Ohren. „Das könnte den ganzen Abend so gehen“, sagt Dennis Lebensgefährtin Tina, die Kumpels aber alle Uschi nennen. „Ich weiß auch nicht, wie ich zu dem Namen kam. Eigentlich nennen mich schon immer alle Uschi“, sagt Tina-Uschi.

Die Schwalbe war einst bei Dennis in allen Einzelteilen angekommen – ein Kumpel, mit dem Dennis schon seit Jahren an Mopeds und Co. schraubt, hat sie vorbeigebracht. „Genaugenommen war es nur der Rahmen des Mopeds“, sagt Dennis. Die anderen Teile hatte er - dank des jahrelangen Schraubens – im Schuppen liegen. „Erst als später dann der Kleine unterwegs war, fragte mich Uschi, wann ich endlich mal die Schwalbe zusammenbauen will“, sagt Dennis.

Auch von vorne macht der Tiefflieger mit seinen pinkfarbenen Reifen eine gute Figur. Quelle: Jeannette Hix

Und der gelernte Verkäufer machte sich an die Arbeit – eine ganz besondere Schwalbe sollte es werden. So hat Dennis Perschall zuerst den Rahmen von „KR51/2“, Baujahr 1985, zerschnitten und um sieben Zentimeter gekürzt. Auch die Stoßdämpfer wurden gekappt, genau wie die Kanzel. Darum hat nun auch die Hupe einen neuen Platz. „Außerdem musste ich den Tank zurechtstutzen, sonst hätte sich der Reifen nicht mehr gedreht. Statt der rund 6,8 Liter 1:50-Geschmisch haben jetzt nur noch rund 2,5 Liter Platz im Tank“, sagt Dennis.

Mit den Felgen einer alten MZ hübschte er „Frau Schwalbe“ auf. Ihre Felgen sind jetzt doppelt so breit wie bei Schwalben üblich. Vom BMX-Rad machte Dennis die Reifen locker. Knallepink stechen sie dem verdutzten Betrachter des „Tieffliegers“ ins Auge. „Ich wollte, dass die Reifen von der grünen Farbe des Rahmens herausstechen“, erklärt Dennis seine Farbwahl. Heraus sticht aber nicht nur die Pinkfarbe der Reifen. Ein Riesen-Aufkleber mit der Aufschrift der „Grüne Punkt“ ziert den grünen, gestutzten Schwalben-Rahmen. „Eigentlich wollte Dennis den Aufkleber abmachen. Aber ich konnte ihn überzeugen, dass der Grüne Punkt die Schwalbe erst recht einzigartig macht“, sagt Tina-Uschi.

Hier sieht man deutlich den Unterschied, das die grüne Schwalbe etwa 35 tiefer liegt. Quelle: Privat

Ein Tiefflieger auf Dauer muss die „getunte“ Schwalbe aber nicht auf Dauer sein. „Ich habe Luftdämpfer eingebaut, über die ich die Schwalbe mit einem separaten Kompressor wieder hochfahren könnte“, sagt Dennis.

Das Schraubervirus liegt seiner Familie im Blut. „Wir hatten früher kein Auto und haben alles mit dem Moped erledigt“, erinnert sich Dennis. Schon sein Vater habe an alten Mopeds geschraubt. Und Dennis erinnert sich auch noch genau, dass damals – als er ein Knirps von etwa sieben Jahren war – sein Onkel mit ihm immer auf der Schwalbe durch den Garten fuhr. „Ich weiß noch, dass mir das Riesen-Spaß gemacht hat“, erinnert sich der junge Mann, der mit etwa zehn Jahren sein erstes eigenes Moped bekam.

Schon damals habe er daran hier und da geschraubt. „Als ich dann mit 13 mein 2. Moped bekam, fing ich an, hier und da etwas zu Tunen. Mal war es eine andere Auspuffanlage, mal ein anderer Lenker oder andere Räder. „Die Umbauarbeiten an meiner tiefergelegten Schwalbe habe er eigentlich nur für Pepe gemacht. Ich freu’ mich schon jetzt, wenn er irgendwann mal selbstständig damit durch den Garten düsen kann.“

Von Jeannette Hix