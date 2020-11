Schönwalde-Glien: Gedenken zum Volkstrauertag

Behnitz/Schönwalde

Der Volkstrauertag fand in diesem Jahr kleiner aus als geplant. Der Landrat hatte seine Kranzniederlegung wegen der Corona-Pandemie abgesagt. An einigen Orten wurde trotzdem, wenn auch in kleinerem Rahmen, der Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft gedacht.

In Klein Behnitz legten Nauens Bürgermeister Manuel Meger und Ortsvorsteher Marius Strauch (Freie Wähler) einen Kranz am Gedenkstein für die Opfer des Ersten Weltkrieges nieder. Anwohner und Landwirte hatten das Denkmal am Rande des Dorfes im vergangenen Jahr wieder hergerichtet.

Kranzniederlegung in Klein Behnitz. Quelle: Norbert Faltin

In Schönwalde-Siedlung gedachte man ebenfalls den Verstorbenen. „Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker“, sagte Bürgermeister Bodo Oehme. Vertreter der Feuerwehr Schönwalde-Glien und des 7. Sanitätsregiment 1 aus Berlin-Kladow hatten Kränze an der Gedenkstätte niedergelegt. An der Gedenkfeier in Schönwalde Siedlung nahmen zahlreiche Besucher teil.

Zahlreiche Gäste fanden sich zur Kranzniederlegung auf die Gedenkstätte auf dem Friedhof in Schönwalde-Siedlung ein. Quelle: Enrico Berg

Auch junge Menschen nahmen an der feierlichen Gedenkfeier teil. „Ich bin heute hierhergekommen, um den Verstorbenen zu gedenken, aber vor allem um ihnen Respekt zu zollen vor dem, was sie alles geleistet haben“, sagt der 17-jährige Kevin Gutsche aus Schönwalde.

Die jüngste Besucherin bei der Gedenkfeier war Lea Lubrecht aus Schönwalde-Glien. Zusammen mit ihrer Mutter Kristina nahmen die 15 Jahre alte Schülerin an der Feierlichkeit teil. Im Anschluss legten beide eine weiße Rose auf die Grabstätte. „Geschichte und Politik interessieren mich sehr. In der Schule war das gerade ein Thema, darüber haben wir eine Arbeit geschrieben. Ich finde es wichtig, dass junge Menschen nicht vergessen dürfen was passiert ist“, sagte Lea Lubrecht.

In Seeburg nahm Ralf Böttcher, der Vorsitzende der Gemeindevertretung, und Harald Wunderlich, Ortsvorsteher von Seeburg, an der Kranzniederlegung zum Volkstrauertag teil.

Kranzniederlegung zum Volkstrauertag in Seeburg Quelle: privat

Von Hannelore Berg