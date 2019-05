Nauen

Eine Schule, zwei Jubiläen: Die Grundschule am Lindenplatz in Nauen lädt am 15. Juni zu einem großen Schulfest ein. An diesem Tag feiert die „Linde“ sowohl das 25-jährige Bestehen als Grundschule, als auch das 160. Geburtstag des Schulgebäudes.

Schüler, Lehrer und der Förderverein haben sich für dieses Ereignis ein besonderes Programm einfallen lasse. Als Auftaktveranstaltung wird ein kleines Schulfest am Mittwoch, 22. Mai, um 9.30 Uhr auf dem Schulhof veranstaltet.

Ab diesem Zeitpunkt sind es dann noch 25 Tage bis zum eigentlichen Schulfest am 15. Juni, zu dem auch die Öffentlichkeit herzlich eingeladen ist. Die Zahl 25 wird dabei im Mittelpunkt des Festes stehen: 25 Mal Seilhüpfen, 25 Mal Fußballtor-Kicken, ein Mathepuzzle und vieles mehr wollen Schüler und Lehrer auf die Beine stellen. Tatkräftige Unterstützung gibt es vom Förderverein der Schule, der mit Speis und Trank aufwartet. Die Kinder und das Lehrerkollegium freuen sich schon sehr auf die Gäste und die Feierlichkeiten.

Die Nauener Schule wurde 1857/58 als Knabenschule errichtet, bis 1916 wurden Jungen im Realgymnasium unterrichtet. Bis 1990 wurde das Gebäude als Berufsschule genutzt. Weitere zwei Jahre war sie dann Außenstelle der Gesamtschule Nauen. 1993 erfolgte eine Rekonstruktion des Hauses und von da an wurde die Grundschule am Lindenplatz als eigenständige Grundschule geführt. 2001 beschloss schließlich die Schulkonferenz auf Anregung des Lehrerkollegiums der Grundschule das Profil „Bewegte Schule“ zu geben.

Im Schuljahr 2014/15 wurde angeregt das Profil der Schule zu erweitern und ein Profil zur Arbeit mit neuen, digitalen Medien aktiv zu gestalten.

