Schwanebeck

Die Ursache des Brandes im Heizungsraum eines Einfamilienhauses in der Markeer Straße in Schwanebeck am Sonnabend steht nun fest: Eine Ursachenforschung durch Polizei und Feuerwehr ergab, dass es zu keinen Manipulationen an dem Feststoffoffen des Hauses kam und dass die Rauchentwicklung aufgrund von Hitzeentwicklung des Ofens entstand. Die beiden Bewohner konnten nach dem Feuerwehreinsatz wieder zurück in ihr Haus. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr zunächst nur Rauchentwicklung vom Heizungsraum ausgehend festgestellt werden. Mit den Löscharbeiten wurde umgehend begonnen und es kamen bis zu 40 Feuerwehrkameraden auch von den umliegenden Gemeinden zum Einsatz.

Von MAZonline