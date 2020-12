Schwanebeck

Großeinsatz in Schwanebeck: Ein Heizraum in einer alten Schmiede in der Markeer Straße, die zum Wohnhaus umgebaut worden war, hatte am Sonnabend gegen 12.50 Uhr Feuer gefangen. Rund 40 Kameraden der Wehren aus Nauen, Markee, Ribbeck, Großbehnitz und Wachow löschten den Brand rasch, die zwei Bewohner konnten nach Informationen der Feuerwehr das Haus unverletzt verlassen. Der Einsatz ist beendet, aktuell gibt es noch eine Brandwache vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar.

Von Marco Paetzel