Der Landkreis bereitet sich auf den Ernstfall vor. Denn die Gefahr, dass irgendwann auch im Havelland bei einem Wildschwein die Afrikanische Schweinepest (ASP) nachgewiesen wird, ist durchaus real. Für die Menschen ist das Virus zwar ungefährlich. Allerdings wäre es eine Katastrophe für Tierhalter, wenn ihr Schweinebestand befallen wird. Dieser wäre dann verloren. Und die Schweinepest ist nicht weit weg, in Westpolen traten schon Fälle auf.

Kreisdezernent Henning Kellner und Dörte Wernecke, Leiterin des kreislichen Veterinäramtes, präsentierten am Donnerstag einen so genannten Wildsammelpunkt in Friesack am Feuerwehrtechnischen Zentrum. Dabei handelt es sich um einen Container, der über zwei Kühlzellen verfügt mit Platz für insgesamt mehr als 30 Wildschweine.

Proben gehen ans Landeslabor

Darüber hinaus steht ein Raum zur Verfügung, in dem Blut- und Gewebeproben entnommen werden können. „Wir schicken diese dann ans Landeslabor Berlin-Brandenburg, wo sie auf das Virus hin untersucht werden“, sagt Dörte Wernecke.

Man geht grundsätzlich von folgendem Szenario aus: Sollte ein totes Wildschwein entdeckt werden, gilt das Areal in einem Radius von 15 Kilometern rund um den Fundort als gefährdeter Bezirk beziehungsweise Sperrzone. Daran wiederum schließt sich ein Pufferzone mit einem Radius von weiteren 15 Kilometern an.

250 000 Euro ausgegeben

Schießen Jäger in dieser Pufferzone Wildschweine, sollen diese zum Friesacker Container gebracht und bei ein bis zwei Grad Celsius gelagert werden. Ergibt die Probe, dass das Tier keinen Erreger in sich trägt, wird es für den Verzehr freigegeben. Der Jäger darf es wieder abholen und verkaufen.

Rund 250 000 Euro hat sich der Landkreis den Container kosten lassen. Dieser ist ein Unikat, denn bisher gab es so etwas noch nicht. Gemeinsam mit einer Ingenieurbüro und einer Containerfirma wurde er als Pilotprojekt entwickelt. Und es soll nicht der einzige Container bleiben, wie Henning Kellner sagte.

Zwei weitere Container geplant

„Wir sind froh, dass wir es geschafft haben, bevor die Afrikanische Schweinepest da ist. Ich sehe es allerdings nur als ersten Schritt.“ Denn damit die Wege für die Jäger vertretbar bleiben, sollen nach Möglichkeit im nächsten Jahr zwei weitere dieser Container bereitgestellt werden. Diese sind auf Kreisgrundstücken in Rathenow an der Deponie Bölkershof geplant sowie an der Deponie Schwanebeck in Nauen.

Will man die Seuche im Ernstfall wirkungsvoll bekämpfen, müssen auch die Wildschweinbestände in dem betreffenden Gebiet dezimiert werden. Das kann sogar behördlich angewiesen werden. Allerdings warnte Frank Wilke, Vorsitzender des Jagdverbandes Nauen, diesbezüglich vor allzu großen Erwartungen. „Der Schwarzwildbestand steigt kontinuierlich an. Die Jägerschaft schießt schon jetzt an der Leistungsgrenze.“ Und die meisten Weidmänner und -frauen tun es ohnehin ehrenamtlich.

Kapazität wird erweitert

Wilke war gemeinsam mit seinem Rathenower Kollegen Stefan Meyer nach Friesack gekommen. Er wies darauf hin, dass der Platz in den Containern nicht ausreichen wird, wenn es zu Drückjagden kommt. Mehrere 100 Stück Schwarzwild könnten dann an einem Wochenende zusammen kommen.

Für diese Fälle stellte Kellner in Aussicht, zusätzliche Kühlcontainer an der jeweiligen Sammelstelle zu errichten. Dirk Peters, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, und Kreisgeschäftsführer Johannes Funke informierten sich zudem darüber, was passiert, wenn die Seuche als erstes im Schweinebestand eines Landwirtes ausbrechen sollte.

Dörte Wernecke appelliert auch an die Bürger, die Behörde bei der Seuchenbekämpfung zu unterstützen. „Jeder, der ein totes Wildschwein findet, kann sich an das Veterinäramt wenden, so dass wir die Beprobung veranlassen können“, sagt sie. „Es geht um Früherkennung. Je früher wir von der Seuche erfahren, umso schneller kann man sie bekämpfen.“

